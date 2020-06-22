Первый мобильный ветеринарный госпиталь заработал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начал свою работу первый мобильный ветеринарный госпиталь. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев в ходе посещения ветеринарного центра «Зоозащита НН» и приюта для животных «Сострадание».

«Зоозащита НН» уже много лет выполняет муниципальные контракты по отлову и содержанию бездомных животных. В отличие от многих других городов, в Нижнем Новгороде четвероногих бродяжек не отстреливают, а лечат, вакцинируют, стерилизуют и пристраивают в добрые руки либо выпускают на место отлова, благодаря чему численность бездомных животных с каждым годом сокращается. И вот с недавних пор в городе начал функционировать мобильный спецгоспиталь – а значит, животным теперь можно будет оказывать медицинскую помощь прямо на месте.

- Мобильный ветеринарный госпиталь в Нижнем Новгороде – это необходимая вещь, поскольку многие животные сразу после отлова нуждаются в оказании медицинской помощи», – подчеркнул Юрий Шалабаев.

По словам директора ООО «Зоозащита НН» и благотворительного фонда «Сострадание – НН» Владимира Гройсмана, внутри мобильный спецгоспиталь оснащен электрическим регулируемым столом для операций и проведения УЗИ, смотровыми приборами и реанимационным оборудованием. Кроме того, там есть кондиционер и отопление.

Кстати, по мнению специалистов фонда «Сострадание», в Нижнем Новгороде за последнее время изменилось отношение к бездомным животным.

- Только в мае более 50 собак и кошек были переданы в добрые руки, а в апреле и вовсе побили рекорд – новых хозяев обрели около 80 животных. Сейчас питомцев из приюта в семьи берут даже чаще, чем в «доковидное» время. Увеличилось и количество пожертвований, – рассказал Владимир Гройсман.

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