2020-06-22T17:44:18+03:00
Общество

Золотые руки врачей, ступени в виде красного креста и ночная подсветка: Нижегородец Дмитрий Пермяков стал автором лучшего памятника врачам-борцам с коронавирусом

Лауреатами Всероссийского конкурса стали архитекторы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородец Дмитрий Пермяков стал автором лучшего памятника врачам-борцам с коронавирусомНижегородец Дмитрий Пермяков стал автором лучшего памятника врачам-борцам с коронавирусомФото: Предоставлено героем публикации
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Нижегородский архитектор Дмитрий Пермяков стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса на лучший памятник врачам-героям, борющимся с коронавирусом. Его проект памятника «Три врача» был признан лучшим наряду с проектами архитекторов из Санкт-Петербурга и Волгограда. Все лауреаты получат премии по 100 тысяч рублей, а их проекты будут реализованы в российских городах.

- Это крайне важная инициатива, - цитирует ТАСС слова одного из членов жюри конкурса, заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. – Ситуация сегодня очень сложная и тяжелая. Конечно же, позднее об этом будут писаться и книги, создаваться произведения искусства. По моему мнению, этот конкурс - первый этап какого-то большого разговора в искусстве о вирусе и победе над ним. Он заставляет задуматься о роли врачей и о роли общества в поддержке врачей.

Его проект памятника «Три врача» был признан лучшим наряду с проектами архитекторов из Санкт-Петербурга и Волгограда. Фото: Предоставлено героем публикации

Его проект памятника «Три врача» был признан лучшим наряду с проектами архитекторов из Санкт-Петербурга и Волгограда.Фото: Предоставлено героем публикации

По данным жюри, на конкурс поступило 346 заявок из разных российских городов и даже некоторых зарубежных стран. К примеру, были проекты из Белграда, Хельсинки, Риги и даже острова Родос. В конечном итоге из них были выбраны 10 проектов, из которых позднее жюри выбрало трех победителей.

- Еще в апреле я услышал из СМИ об этом конкурсе на памятник врачам-героям. И так как в мире уже бушевала пандемия коронавируса, я понимал важность и сложность работы врачей, я решил поучаствовать в разработке памятника, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Пермяков. – Главное значение этого конкурса в том, чтобы показать тяжелый труд работы врачей и волонтеров, их стремление идти до победного конца. Он демонстрирует борьбу за каждую жизнь, порой жертвуя своею жизнью. Это будет способствовать популяризации профессии медработника для следующих поколений.

Все лауреаты получат премии по 100 тысяч рублей, а их проекты будут реализованы в российских городах. Фото: Предоставлено героем публикации

Все лауреаты получат премии по 100 тысяч рублей, а их проекты будут реализованы в российских городах.Фото: Предоставлено героем публикации

По словам Дмитрия Пермякова, он и сам не ожидал, что его работа пройдет отбор. Тем более, что она отличалась от других заявок. Если в работах скульпторов преобладали пластичные формы, то в его проекте акцент был сделан на геометрию – наложило отпечаток архитектурное образование.

Руки у врачей действительно «золотые» и при желании их можно пожать. Фото: Предоставлено героем публикации

Руки у врачей действительно «золотые» и при желании их можно пожать.Фото: Предоставлено героем публикации

- Памятник, предложенный мною, символизирует нелегкую работу врачей в борьбе с коронавирусом. Ступени на пьедестале имеют вид красного креста и цвета крови. Они означают долгое и трудное движение врачей вверх по тропе, проложенной к победе над вирусом. И в итоге на вершине нас всех ждет успех – коронавирус разорван на части и уничтожен, - комментирует свою работу Дмитрий Пермяков. - Руки у врачей действительно «золотые» и при желании их можно пожать! Памятник хорошо впишется как в современную среду, так и в историческую застройку. Его можно устанавливать на площадях, в парках, вдоль пешеходных улиц, рядом с медицинскими учреждениями. В основание встроена ночная подсветка для светового акцента в вечернее и ночное время. Было бы здорово, если бы этот памятник был установлен в нашем городе!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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