Погода на июль 2020 года в Нижнем Новгороде: Жара и солнце

Первый месяц лета показал нижегородцам все, на что способна природа – ливни, град, жара и холод. К счастью, июль обещает быть куда более комфортным для жителей нашего города. Погода на июль 2020 года в Нижнем Новгороде порадует ярким солнцем и жарой.

- В первую неделю июля в Нижнем Новгороде еще возможны дожди, - предупреждают синоптики. – При этом столбики термометров в дневные часы будут держаться на отметке в +23…+24 градуса. По ночам возможно похолодание до +19…+20 градусов.

Начиная со второй недели июля, потеплеет до +25..+26 градусов. При этом редкие дожди и облачность сменится ярким солнцем. Так что нижегородцы смогут ощутить, что такое настоящее лето.

- Такая погода в июле 2020 года в Нижнем Новгороде простоит до конца месяца, - обещают синоптики. – В отдельные дни столбики термометров до +27…+28 градусов. Дождливых дней в июле будет совсем немного. Осадки возможны 11, 15 и 26 июля.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики ожидают жаркую погоду во время «макушки лета».

- Среднемесячная температура в июле будет держаться на отметке + 20 градусов. Это еще выше, чем в июне, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – В дневные часы столбики термометров могут подниматься до +30 градусов. По средним многолетним наблюдениям, примерно неделю в июле может стоять тридцатиградусная жара.

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