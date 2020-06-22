2020-06-22T14:51:05+03:00
Общество

«Пять лет дышим вонью канализации»: Жители Богородска бьют тревогу из-за проблем с очистными сооружениями

«Комсомолка» выяснила, когда местным жителям ждать свежего воздуха
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Пять лет дышим вонью канализации»: Жители Богородска бьют тревогу из-за проблем с очистными сооружениями.«Пять лет дышим вонью канализации»: Жители Богородска бьют тревогу из-за проблем с очистными сооружениями.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Загородный отдых, природные красоты и свежий воздух – обо всем этом жителям Богородска приходится только мечтать. Вот уже пять лет они задыхаются от жуткого запаха канализации. Пройдя все инстанции, они решили обратиться напрямую к губернатору Нижегородской области.

- Мы устали дышать вонью в Богородске! Все инстанции дежурно отписываются, что вонь в пределах нормы! Мы не будем молчать, потому что надоели дежурные «отписки», что эта проблема быстро не решается! Уже пять лет переписок с различными ведомствами, - пожаловалась elanko7 на странице губернатора Нижегородской области в инстаграмме. - Дайте богородчанам жить и дышать чистым воздухом, а не говном с заводов и сгнивших очистных сооружений.

- Пять лет дышим вонью канализации и сливов, - поддержал ее valerian_bg. - Этот аромат стал уже визитной карточкой нашего славного города! Каждую ночь невозможно дышать! О каком здоровье может быть речь? Все инстанции занимаются отписками.

Как оказалось, причиной зловонного запаха в Богородске действительно стали проблемы с очистными сооружениями. Однако в скором времени проблему пообещали решить.

- Одной из причин запаха канализации является сброс недостаточно очищенных сточных вод с городских очистных сооружений в реку Рязанка. В отношении абонентов-нарушителей судом вынесены решения об обеспечении нормативного сброса сточных вод. Исполнение судебных решений предприятиями-нарушителями, а также проведение модернизации городских очистных сооружений позволят решить проблему неприятных запахов в городе Богородск, - рассказали «Комсомолке» в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. - По данным администрации Богородского муниципального района, в настоящее время ведутся проектные работы. После них будет проведена модернизация очистных сооружений. Данный вопрос находится на постоянном контроле природоохранных ведомств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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