Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки в 35 районах Нижегородской области не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 22 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составило 15 774 человека. Почти половина из них – 7540 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся 8 234 человека живут на территории районов и городских округов Нижегородской области.
- В лидерах по числу заболевших по-прежнему Павловский район, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Там инфекция выявлена у 932 человек. На втором месте находится Дзержинск – 929 заболевших. И замыкает тройку Бор – 554 случая заражения.
Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 219 новых случаев заражения. При этом свыше 53% всех заболевших уже вылечились и выписаны из больниц. В настоящее время в больницах находятся около 1,5 тысяч нижегородцев.
К слову, в настоящее время в регионе сохраняется карантин в нескольких населенных пунктах, в том числе в Дивееве, Павлове и Кулебаках. С 16 июня карантин был отменен в Выксе.
- Любое решение о карантине мы будем принимать на основе рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Свои действия мы будем координировать с местными властями, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе и городском округе?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 194
3. Арзамасский – 58
4. Балахнинский – 215
5. Богородский – 416
6. Большеболдинский – 51
7. Большемурашкинский – 12
8. г.о.г. Бор – 554
9. Бутурлинский – 30
10. Вадский – 11
11. Варнавинский район – 11
12. Вачский – 80
13. Ветлужский – 3
14. Вознесенский – 27
15. Володарский – 198
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 58
18. Выксунский – 120
19. Гагинский – 36
20. Городецкий – 217
21. Д.Константиновский – 66
22. Дзержинск – 929
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 22
25. Ковернинский – 30
26. Краснобаковский – 22
27. Краснооктябрьский – 174
28. Кстовский – 518
29. Кулебакский – 426
30. Лукояновский – 66
31. Лысковский – 148
32. Навашинский – 210
33. Павловский – 932
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 31
36. Пильнинский – 98
37. Починковский – 193
38. Семеновский – 424
39. Сергачский – 247
40. Сеченовский – 68
41. Сокольский – 20
42. Сосновский – 155
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 39
46. Уренский – 43
47. Чкаловский – 26
48. Шарангский – 19
49. Шатковский – 189
50. Шахунский – 15
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»