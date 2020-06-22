2020-06-22T14:37:38+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в 35 районах Нижегородской области не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 22 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составило 15 774 человека. Почти половина из них – 7540 человек – проживают на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся 8 234 человека живут на территории районов и городских округов Нижегородской области.

- В лидерах по числу заболевших по-прежнему Павловский район, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Там инфекция выявлена у 932 человек. На втором месте находится Дзержинск – 929 заболевших. И замыкает тройку Бор – 554 случая заражения.

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 219 новых случаев заражения. При этом свыше 53% всех заболевших уже вылечились и выписаны из больниц. В настоящее время в больницах находятся около 1,5 тысяч нижегородцев.

К слову, в настоящее время в регионе сохраняется карантин в нескольких населенных пунктах, в том числе в Дивееве, Павлове и Кулебаках. С 16 июня карантин был отменен в Выксе.

- Любое решение о карантине мы будем принимать на основе рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Свои действия мы будем координировать с местными властями, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе и городском округе?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 194

3. Арзамасский – 58

4. Балахнинский – 215

5. Богородский – 416

6. Большеболдинский – 51

7. Большемурашкинский – 12

8. г.о.г. Бор – 554

9. Бутурлинский – 30

10. Вадский – 11

11. Варнавинский район – 11

12. Вачский – 80

13. Ветлужский – 3

14. Вознесенский – 27

15. Володарский – 198

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 58

18. Выксунский – 120

19. Гагинский – 36

20. Городецкий – 217

21. Д.Константиновский – 66

22. Дзержинск – 929

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 22

25. Ковернинский – 30

26. Краснобаковский – 22

27. Краснооктябрьский – 174

28. Кстовский – 518

29. Кулебакский – 426

30. Лукояновский – 66

31. Лысковский – 148

32. Навашинский – 210

33. Павловский – 932

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 31

36. Пильнинский – 98

37. Починковский – 193

38. Семеновский – 424

39. Сергачский – 247

40. Сеченовский – 68

41. Сокольский – 20

42. Сосновский – 155

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 39

46. Уренский – 43

47. Чкаловский – 26

48. Шарангский – 19

49. Шатковский – 189

50. Шахунский – 15

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ИСТОЧНИК KP.RU

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