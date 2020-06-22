Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года: Выявлено 219 новых случаев заражения

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным на 22 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составило 15 774 человека. Только за минувшие сутки было выявлено 219 новых случаев.

По количеству новых случаев заражения Нижегородская область находится на четвертом месте. Опережают нас в этом антирейтинге Москва (1068), Московская область (506) и Ханты-Мансийский Автономный округ (295).

По данным регионального оперативного штаба, уровень распространения коронавируса в Нижегородской области остается на довольно серьезном уровне. Коэффициент распространения сейчас превышает единицу. Вместе с тем в регионе продолжают расти объемы тестирования на Covid-19.

- Из-за высокого уровня распространения инфекции мы продолжим наращивать тестирование, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, в случаях, когда оно проходит бессимптомно, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений. В рамках недавних послаблений было принято решение об открытии летних веранд нижегородских кафе. Также начали работу музеи и библиотеки.

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