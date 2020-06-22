Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 июня 2020 года: Свыше 15,5 тысячи зараженных и госнаграды медикам за борьбу с COVID-19

По данным на 01:00 22 июня 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 15 555 человек. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 227 нижегородцев. В числе регионов России по числу новых случаев заражения Нижегородская область осталась на пятом месте после Москвы, Московской области, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга.

Число умерших пациентов, у которых врачи обнаружили коронавирус, выросло до 198 человек - за день в больницах скончались еще пять человек. У большинства из погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Власти сообщили, что 54% от общего числа нижегородцев, подхвативших вирус, с начала пандемии уже побороли болезнь и выписались из больниц. На настоящий момент в регионе насчитывается 8 414 выздоровевших. При этом еще около 5,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении и порядка 1,5 тысячи остаются в больницах под наблюдением врачей.

Если смотреть статистику заражения по районам Нижегородской области, то в лидерах остаются Павловский район с 931 заболевшим жителем, Дзержинск, где заболели более 890 человек, и городской округ Бор, где насчитывается порядка 550 зараженных. В Нижнем Новгороде больше всего болеют на Автозаводе - там вирус подхватили уже почти полторы тысячи человек.

21 июня в России отмечался День медицинского работника. В этот праздник президент России подписал указ о награждении медиков из разных регионов страны за вклад в борьбу с распространением COVID-19. В этом списке оказались 17 сотрудников министерства здравоохранения Нижегородской области. А главному врачу больницы №29 Нижнего Новгорода Юлии Гаревской было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

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