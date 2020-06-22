Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 июня 2020 года составило 15 555 человек

Еще 227 случаев заражения коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за последние сутки. По данным на 01:00 22 июня, с начала пандемии на территории региона зафиксировано 15 555 заболевших.

При этом 54% от общего числа пациентов с СOVID-19 полностью побороли болезнь и были выписаны из больниц. Число выздоровевших составляет уже более 8,4 тысячи человек.

Порядка 5,5 тысячи жителей Нижегородской области находятся на амбулаторном лечении - COVID-19 протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще около 1,5 тысячи зараженных остаются в больницах под наблюдением врачей.

Сообщалось, что за три месяца опасный вирус унес жизни 198 нижегородцев, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. За минувшие сутки появилась информация, что в больницах скончались еще пять человек. По словам замгубернатора Давида Мелика-Гусейнова, у большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

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