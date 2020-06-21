2020-06-21T15:01:30+03:00
Общество

17 нижегородских медиков удостоены государственных наград за вклад в борьбу с коронавирусом

Среди пятерых российских врачей, которым было присвоено звание Героя Труда, оказалась главный врач клинической больницы №29
Юлия ИСАЕВА
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17 нижегородских медиков удостоены государственных наград за вклад в борьбу с коронавирусом17 нижегородских медиков удостоены государственных наград за вклад в борьбу с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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21 июня в России отмечается День медицинского работника. В связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, президент страны подписал указ о награждении медиков из разных регионов страны за вклад в борьбу с распространением опасной инфекции.

Среди пятерых российских врачей, которым было присвоено звание Героя Труда, оказалась главный врач клинической больницы №29 Нижнего Новгорода Юлия Гаревская. Еще 16 медиков из Нижегородской области получат государственные награды.

Губернатор Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что присуждение этих наград и званий говорит о высочайшем профессионализме нижегородских медиков и их преданности своему делу.

- За последние месяцы медицинские работники оказались на переднем крае борьбы с незнакомым и очень коварным врагом. С уверенностью можно сказать, что наши медики с честью справились с новым вызовом. Конечно, борьба еще далека от завершения, но полученный опыт дает надежду на то, что болезнь в таком ее проявлении вскоре уйдет из нашей жизни, - отметил чиновник.

Глеб Никитин добавил, что знаки отличия местным врачам и медсестрам будут вручены и на региональном уровне.

КОНКРЕТНО

Главному врачу больницы №29 Юлии Гаревской присвоено звание «Герой Труда Российской Федерации»

Орденом Пирогова награждены: Нина Бруснигина, Ольга Дерябина, Лариса Маясова, Наталья Неумоина, Татьяна Слепнева, Светлана Сорокина, Ольга Савина.

Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено:

- заместителю главного врача по медицинской части инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода Петру Зубарову,

- завотделением Шатковской ЦРБ Юлии Каштановой,

- завотделением инфекционной больницы №23 Нижнего Новгорода Марине Козловой,

- врачу поликлиники №7 Нижнего Новгорода Ольге Люлиной,

- завотделением клинической больницы №29 Нижнего Новгорода Ефиму Меллеру,

- заведующей поликлиникой городской больницы Арзамаса Наталье Переводовой,

- завотделением инфекционной больницы №2 Нижнего Новгорода Александру Саломатину,

- врачу клинической больницы №5 Нижнего Новгорода Владимиру Андреевичу,

- завотделением городской больницы №28 Нижнего Новгорода Николаю Храмушеву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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