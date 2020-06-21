Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки ни одного нового случая заражения COVID-19 не было зафиксировано в 27 районах Нижегородской области. В настоящий момент диагноз подтвержден у 15 555 жителей региона, 8 140 из которых проживают не в Нижнем Новгороде.
В частности, опасную инфекцию подхватил 931 житель Павловского района. Еще 892 случая зафиксировано в Дзержинске, 547 - на Бору, 516 - в Кстовском районе.
Меньше всего заболевших находятся в Ветлужском и Тонкинском районах Нижегородской области - в каждом из них тест на коронавирус показал положительный результат лишь у троих человек.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 21 июня:
Ардатовский – 141 случай
Арзамас – 193 случая
Арзамасский – 57 случаев
Балахнинский – 215 случаев
Богородский – 415 случаев
Большеболдинский район – 48 случаев
Большемурашкинский – 12 случаев
Бор – 547 случаев
Бутурлинский – 30 случаев
Вадский – 11 случаев
Варнавинский район – 11 случаев
Вачский – 79 случаев
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 27 случаев
Володарский – 198 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 56 случаев
Выксунский – 120 случаев
Гагинский – 36 случаев
Городецкий – 217 случаев
Д.Константиновский – 66 случаев
Дзержинск – 892 случая
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 22 случая
Ковернинский – 30 случаев
Краснобаковский – 22 случая
Краснооктябрьский – 174 случая
Кстовский – 516 случаев
Кулебакский – 419 случаев
Лукояновский – 66 случаев
Лысковский – 138 случаев
Навашинский – 210 случаев
Павловский – 931 случай
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 31 случай
Пильнинский – 94 случая
Починковский – 193 случая
Семеновский – 410 случаев
Сергачский – 247 случаев
Сеченовский – 68 случаев
Сокольский – 20 случаев
Сосновский – 155 случаев
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 3 случая
Тоншаевский – 39 случаев
Уренский – 43 случая
Чкаловский – 26 случаев
Шарангский – 19 случаев
Шатковский – 189 случаев
Шахунский – 158 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 7 415 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 21 июня, составляет 15 555 человек - за последние сутки стало известно еще о 227 случаях. При этом более 8,4 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 198.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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