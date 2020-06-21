2020-06-21T11:55:39+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 21 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области уже более 15,5 тысячи зараженных коронавирусомВ Нижегородской области уже более 15,5 тысячи зараженных коронавирусомФото: Михаил ПАТЛИС
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За минувшие сутки ни одного нового случая заражения COVID-19 не было зафиксировано в 27 районах Нижегородской области. В настоящий момент диагноз подтвержден у 15 555 жителей региона, 8 140 из которых проживают не в Нижнем Новгороде.

В частности, опасную инфекцию подхватил 931 житель Павловского района. Еще 892 случая зафиксировано в Дзержинске, 547 - на Бору, 516 - в Кстовском районе.

Меньше всего заболевших находятся в Ветлужском и Тонкинском районах Нижегородской области - в каждом из них тест на коронавирус показал положительный результат лишь у троих человек.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 21 июня:

Ардатовский – 141 случай

Арзамас – 193 случая

Арзамасский – 57 случаев

Балахнинский – 215 случаев

Богородский – 415 случаев

Большеболдинский район – 48 случаев

Большемурашкинский – 12 случаев

Бор – 547 случаев

Бутурлинский – 30 случаев

Вадский – 11 случаев

Варнавинский район – 11 случаев

Вачский – 79 случаев

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 27 случаев

Володарский – 198 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 56 случаев

Выксунский – 120 случаев

Гагинский – 36 случаев

Городецкий – 217 случаев

Д.Константиновский – 66 случаев

Дзержинск – 892 случая

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 22 случая

Ковернинский – 30 случаев

Краснобаковский – 22 случая

Краснооктябрьский – 174 случая

Кстовский – 516 случаев

Кулебакский – 419 случаев

Лукояновский – 66 случаев

Лысковский – 138 случаев

Навашинский – 210 случаев

Павловский – 931 случай

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 31 случай

Пильнинский – 94 случая

Починковский – 193 случая

Семеновский – 410 случаев

Сергачский – 247 случаев

Сеченовский – 68 случаев

Сокольский – 20 случаев

Сосновский – 155 случаев

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 3 случая

Тоншаевский – 39 случаев

Уренский – 43 случая

Чкаловский – 26 случаев

Шарангский – 19 случаев

Шатковский – 189 случаев

Шахунский – 158 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 7 415 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 21 июня, составляет 15 555 человек - за последние сутки стало известно еще о 227 случаях. При этом более 8,4 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 198.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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