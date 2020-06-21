2020-06-21T10:58:08+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 июня 2020 года: Выявлено 227 новых случаев заболевания

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 15 555 человек
Юлия ИСАЕВА
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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 15 555 человекОбщее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 15 555 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области, по данным на 21 июня 2020 года, увеличилось до 15 555 человек. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 227 жителей региона.

В общей статистике по новым заболевшим наш регион находится на пятом месте в России. В лидерах по-прежнему Москва, где подтвердилось еще 968 случаев. Далее идут Московская область - 549, Ханты-Мансийск - 294 и Санкт-Петербург - 229.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, уровень распространения коронавируса в регионе пока еще достаточно серьезный.

- Поэтому мы продолжим наращивать тестирование, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, в случаях, когда оно проходит бессимптомно, - уточнил он.

Напомним, на днях в Нижегородской области снова открылись летние веранды кафе и ресторанов. Однако соблюдать ограничения все же придется - за столиком не может находиться более четырех посетителей, а массовые мероприятия запрещены. Кроме того, веранды должны быть заполнены не более чем на 30%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 21 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15 555 человек;

- число умерших выросло до 198 человек;

- число выздоровевших выросло до 8 414 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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