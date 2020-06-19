2020-06-19T00:04:11+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года составило 14 881 человек

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 233 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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Из 50 тысяч готовых коек заняты 58%Из 50 тысяч готовых коек заняты 58%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 01:00 19 июня количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области еще немного приблизилось к 15 тысячам человек. За сутки количество зараженных увеличилось на 233 человека и составило 14881 человек. Впрочем, выздоровевших почти в два раза больше – 431 человек, и общее количество нижегородцев, полностью излечившихся от коронавирусной инфекции, составило 7773 человек.

Коэффициент пандемии, который является базовым показателем для Роспотребнадзора, ниже 0,8. По словам заместителя губернатора, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, переходу ко второму этапу мешает большая загруженность коечного фонда – из 50 тысяч готовых коек заняты 58%.

По прогнозам регионального правительства, перейти ко второму этапу снятия ограничений можно будет в конце июня – начале июля. Но, как подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов, только в том случае, если нижегородцы будут соблюдать все необходимые правила и масочный режим.

Напомним, на территории Нижегородской области по-прежнему действуют масочный и перчаточный режимы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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