«Какая же нагрузка ляжет на борских медиков!»: в поселке Октябрьский сгорела поликлиника

Жители поселка Октябрьский под Бором встревожены – в ночь на 19 июня в местной поликлинике произошел крупный пожар. По словам местных, здание явно подожгли, но кто – пока неизвестно.

- Здание было старое, конечно, но там был сделан косметический ремонт, установлен пандус для маломобильных граждан. Пожилые люди, мамы с маленькими детьми могли прийти и получить необходимое лечение. Теперь же 20-тысячный поселок остался без врачебной помощи. Сгорела регистратура, а с ней и карточки. На экстренные вызовы, конечно, приедет скорая с Бора, и поликлиники города примут по талонам, но какая же нагрузка ляжет на медиков борских поликлиник! – поделилась опасениями с «Комсомольской правдой» - Нижний Новгород» жительница поселка Светлана Баранкова.

Особенно переживают местные жители из-за того, что ранее поликлинику уже пытались закрыть в рамках оптимизации, но в тот раз удалось отстоять и ее, и больницу. А что будет теперь?

- С понедельника, 22 июня 2020 года, прием пациентов будет продолжен на базе других зданий медицинского назначения учреждения в Борском районе. Вопрос о судьбе здания поликлиники будет решаться по результатам экспертного заключения о причинах пожара и объема причиненного зданию ущерба, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Приволжского окружного медицинского центра», в ведении которого находится поликлиника. И заверили, что без медицинской помощи жители поселка точно не останутся.