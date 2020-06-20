2020-06-19T21:25:32+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составило 15 100 человек

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 219 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составило 15 100 человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составило 15 100 человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за отметку в 15 тысяч человек. По данным на 01:00 20 июня 2020 года, диагноз «коронавирус» подтвердился у 15 100 жителей области. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось еще на 219 человек.

При этом свыше 5,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, потому что у них болезнь протекает бессимптомно либо в легкой форме. Примерно полторы тысячи человек лечатся в больницах, 15 человек пребывают в обсерваторах.

Количество выздоровевших превысило 50% от общего числа заболевших и на 18 июня составляет 53,5%. Региональные власти заговорили о возможном переходе на второй этап снятия ограничений, но на территории Нижегородской области по-прежнему действуют масочный и перчаточный режимы. Кроме того, в ряде населенных пунктов пока еще сохраняется карантин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 20 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15100 человек;

- число умерших выросло до 188 человек;

- число выздоровевших выросло до 8084 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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