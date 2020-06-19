Проект года: «Социум» награждает лучших

Традиционно в июне группа компаний «Социум» подводит итоги предыдущего года. Кстати, дата выбирается неслучайно: именно 10 июня 1988 года в Советском Союзе вступил в действие закон «О кооперации в СССР». И в этот же день была зарегистрирована компания ученого и предпринимателя Игоря Рауфовича Ашурбейли, получившая название «Социум».

Сегодня «Социум», ровесник российского бизнеса, отметивший в этом году свое 32-летие, включает в себя более 30 предприятий. В их числе градообразующее предприятие – Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина, Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро (АПКБ), пансионат «Морозовский» под Арзамасом, проект «Социум-Поселения», восстанавливающий хозяйство в селе Хирино Шатковского района Нижегородской области, ЧОП «Социум-Крепость Поволжье», без которого не обходится, пожалуй, ни одно массовое мероприятие в Арзамасе, и другие компании – в Арзамасе, Малоярославце, Рязани, Зеленограде и Москве.

Ежегодно, анализируя итоги прошлого года, в холдинге отмечают лучшие проекты. По итогам 2019 года рейтинговая комиссия холдинга присудила корпоративную награду «Социума» новой разработке специалистов ООО «АПКБ». Речь идет о следящем электромеханическом рулевом приводе элерона для самолета Т-50.

Элерон – это подвижный фрагмент на задней части крыла самолета, который позволяет изменять подъёмную силу, создаваемую крылом. Обычно на каждой консоли крыла расположено по одному элерону; элероны двигаются синхронно, но в разных направлениях.

В настоящее время Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро завершило НИР (научно-исследовательскую работу) и часть ОКР (опытно-конструкторской работы) по созданию следящего электромеханического рулевого привода элерона для самолёта Т-50. Головным заказчиком ОКР выступает ПАО «Компания «Сухой». Генеральный заказчик – Министерство торговли и промышленности Российской Федерации.

Серийный выпуск изделий в количестве 96 штук в год планируется начать в 2024 году. Сейчас проходит приёмка первого этапа составной части ОКР, документы направлены в Военное представительство Министерства обороны РФ. А специалисты АПКБ приступают к следующему этапу – разработке рабочей конструкторской документации.

Данный электромеханический привод предназначен для преобразования электрической энергии в механическую (возвратно-поступательное перемещение). Трансформация вращательного движения двигателя в поступательное движение выходного вала осуществляется с помощью самого перспективного и сложнейшего в расчётах механизма ролико-винтовой передачи (РВП).

Работы осуществляет конструкторское бюро приводов и исполнительных механизмов под руководством заместителя главного конструктора ООО «АПКБ» Владимира Сухорукова.

– Перевод управления самолетом с гидравлики на электромеханику – это тренд на мировом рынке авиастроения и новшество для российской авиации. Пока речь идет о военной авиации, но и проектировщики гражданских самолетов начинают интересоваться этой темой, – прокомментировал Владимир Сухоруков. – Например, гражданские лайнеры МС-21 и Sukhoi Superjet 100 в свой состав включают электромеханические механизмы перестановки стабилизатора и механизации крыла. У нашей организации действующие контракты по разработке самых ответственных приводов управления стабилизатором для обоих самолетов.