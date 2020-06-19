Биохимический анализатор крови поступил в распоряжение медиков АПЗ

21 июня отмечается День медицинского работника. И лучшим подарком для медиков Арзамасского приборостроительного завода к их профессиональному празднику стало поступление полуавтоматического биохимического анализатора крови и электрокардиографа.

Этот прибор позволяет быстро и точно проводить лабораторные исследования крови на сахар и холестерин. Аппарат оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются результаты проводимых измерений. А результаты можно сразу же распечатать при помощи встроенного термопринтера.

- Наша лаборатория оснащена всем необходимым для гематологического исследования крови. Новый аппарат нужен для сокращения времени и упрощения прохождения периодического профосмотра приборостроителей в Арзамасской городской больнице №1. Теперь готовые результаты анализа будут передаваться непосредственно в кабинет врача. Все необходимые реактивы мы уже закупили, - поделилась заведующая медпунктом Людмила Кочнева. – Отрадно, что руководство нашего предприятия помогает с приобретением оборудования. Все это делается на благо приборостроителей.

Проводить исследования на новом биохимическом анализаторе будет фельдшер-лаборант высшей категории Ольга Лабзина, которая работает в заводском медпункте уже 20 лет. По словам Ольги Лабзиной, она долго не раздумывала над выбором будущей профессии, а пошла по стопам мамы, которая почти 40 лет трудилась лаборантом.

Кроме того, в медпункт поступил современный портативный электрокардиограф. Прибор позволит оперативно снимать электрокардиограммы.