2020-06-19T15:56:01+03:00
Общество

Биохимический анализатор крови поступил в распоряжение медиков АПЗ

Кроме того, в медпункте появился электрокардиограф
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Биохимический анализатор крови поступил в распоряжение медиков АПЗБиохимический анализатор крови поступил в распоряжение медиков АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

21 июня отмечается День медицинского работника. И лучшим подарком для медиков Арзамасского приборостроительного завода к их профессиональному празднику стало поступление полуавтоматического биохимического анализатора крови и электрокардиографа.

Этот прибор позволяет быстро и точно проводить лабораторные исследования крови на сахар и холестерин. Аппарат оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются результаты проводимых измерений. А результаты можно сразу же распечатать при помощи встроенного термопринтера.

- Наша лаборатория оснащена всем необходимым для гематологического исследования крови. Новый аппарат нужен для сокращения времени и упрощения прохождения периодического профосмотра приборостроителей в Арзамасской городской больнице №1. Теперь готовые результаты анализа будут передаваться непосредственно в кабинет врача. Все необходимые реактивы мы уже закупили, - поделилась заведующая медпунктом Людмила Кочнева. – Отрадно, что руководство нашего предприятия помогает с приобретением оборудования. Все это делается на благо приборостроителей.

Проводить исследования на новом биохимическом анализаторе будет фельдшер-лаборант высшей категории Ольга Лабзина, которая работает в заводском медпункте уже 20 лет. По словам Ольги Лабзиной, она долго не раздумывала над выбором будущей профессии, а пошла по стопам мамы, которая почти 40 лет трудилась лаборантом.

Кроме того, в медпункт поступил современный портативный электрокардиограф. Прибор позволит оперативно снимать электрокардиограммы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
Канавинский мост и центр Нижнего Новгорода перекроют на выходные
Глеб Никитин принял участие в совещании Владимира Путина по вопросам экономики
Коэффициент распространения Covid-19 в Нижегородской области снова превысил 1
Библиотеки и музеи начнут открываться в Нижегородской области с 22 июня 2020 года
Нижегородским частным перевозчикам предложили помощь в оформлении субсидий
В нижегородских ЗАГСах разрешена торжественная регистрация браков
В Арзамасе планируется построить новое производство, а в Кстовском районе – ФАП
Поправки к Конституции: Стабильность и развитие
На Автозаводе в озере утонул подросток
С 22 июня 2020 года пробки в Ольгино можно объехать на электричке
В Нижнем Новгороде пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
Прокуратура признала законным уголовное дело о ДТП на нижегородском Гребном канале
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 19 июня 2020 года: В Ленинском районе почти 1,2 тысячи заболевших
Татьяна Богданова: «В условиях пандемии все предлагаемые варианты голосования безопасны»
Нижегородцам предложено выбрать территории для благоустройства в 2021 году
ФАС приостановил аукцион по нижегородской «Швейцарии»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года составляет 8084 человека
Денис Москвин: «Технология блокчейн, применяющаяся при онлайн-голосовании, гарантирует абсолютную защиту процедуры»
Индекс RSBI: впервые в этом году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года выросло до 188 человек
Поправки к Конституции: Защита суверенитета и территориальной целостности
Ольга Щетинина: «Проголосовать на избирательном участке не опаснее, чем просто пройтись по улице»
В Нижнем Новгороде 19 июня ожидается жаркая погода без осадков
Международный день прогулок: лайфхаки по выбору обуви от экспертов
Ремонт участка дороги Нижний Новгород - Киров ведется в ночное время
Поправки к Конституции: во власти - только патриоты