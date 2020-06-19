Ветеран АПЗ Владимир Ничукин: «Коллеги, смело смотрите в будущее!»

Ветеран Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина Владимир Ничукин, который до недавних пор возглавлял отдел телекоммуникаций, поделился воспоминаниями о годах работы на предприятии:

– Больше 13 лет я проработал на АПЗ. Пришел сюда, как закончил военную карьеру. Сначала устроился в цех №73 мастером участка связи, а со временем возглавил отдел телекоммуникаций.

Самым главным достижением за время работы считаю замену старой заводской АТС. Она была неудобной в обслуживании, постоянно держала в напряжении.

Этот вопрос мы начинали решать еще с Анатолием Петровичем Червяковым (заместителем генерального директора по НИОКР и новой технике - главным конструктором – прим. ред.). Взаимопонимание и поддержку нашли со стороны тогда коммерческого директора Алексея Александровича Рощина.

Удобство нового оборудования оценили все приборостроители. Связь на предприятии стала лучше и современнее. Расширился и перечень услуг. Сегодня заводская АТС обслуживает 1528 внутренних номеров, 584 абонента с выходом в город, более 800 мобильных номеров. Удалось нам сохранить и внутризаводскую справочную службу.

Каким я был руководителем? Наверное, строгим. Все-таки я военный, и это наложило отпечаток на мой характер. Но за своих всегда стоял горой. Все в отделе – первоклассные специалисты, знающие свое дело.

Сам, когда работал, даже ночью – с телефоном рядом: всегда нужно быть на связи и держать руку на пульсе.

Своим коллегам желаю здоровья и всего самого хорошего. Чтобы смело смотрели в будущее. А я совместные годы работы буду вспоминать с теплыми чувствами.