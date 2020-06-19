2020-06-19T15:16:16+03:00
Общество

На АПЗ подвели итоги конкурса детских рисунков

На конкурс было прислано 20 работ, посвященных 75-летию Великой Победы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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На АПЗ подвели итоги конкурса детских рисунковНа АПЗ подвели итоги конкурса детских рисунковФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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На Арзамасском приборостроительном заводе подведены итоги заводского этапа конкурса детских рисунков, организованного Российским профсоюзом трудящихся авиапрома.

– Всего на конкурс было прислано 20 работ, посвященных 75-летию Великой Победы, – рассказывает председатель профсоюзной организации предприятия Александр Тюрин. – Возраст юных художников – от 6 до 16 лет. Рисунки – замечательные, выполнены в разной технике: и карандашами, и гуашью, и акварелью. Все ребята – большие молодцы! Огромное им спасибо за участие!

Победителями в своих возрастных категориях стали:

От 5 до 7 лет:

1 место – Арина Устимова (служба метрологии);

2 место – Аня Китаева (отдел главного конструктора по спецпродукции);

3 место – Матвей Воробьев (цех №53).

От 8 до 10 лет:

1 место – Марина Широбокова (ОГК СП);

2 место – Дима Клещин (ОГК СП);

3 место – Катя Попова (цех №68).

От 11 до 13 лет:

1 место – Маша Новикова (отдел кадров);

2 место – Федор Глазунов (управление внешних связей и массовых коммуникаций);

3 место – Ксения Тюлина (цех №54).

От 14 до 16 лет:

1 место – Илья Юлин (цех №55);

2 место – Вероника Дыдыкина (цех №68);

3 место – Иван Куралев (цех №49).

Победителей наградят памятными подарками. Самые юные конкурсантки – Валерия Зелинская, 6 лет (цех №42) и Олеся Фокеева, 6 лет (УВСиМК) – будут отмечены в номинации «Мы за творчество».

Остальных участников – Алексея и Милу Куралевых (цех №49), Илью Пронина (цех №37), Настю Курдину (финансовый отдел), Валерию Болукову (цех №41), Арину Глазунову (УВСиМК) – ждут поощрительные призы.

Работы, признанные лучшими, примут участие во II этапе конкурса.

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