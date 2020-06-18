2020-06-18T17:44:54+03:00
Общество

Главврач больницы № 2 ПОМЦ Кирилл Липатов: «Каждый вылеченный врач - это восстановленный “воин” в борьбе с COVID-19»

Руководитель медучреждения рассказал о спасенных коллегах и появлении новых профессий во время пандемии
Анастасия НАЗАРОВА
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С момента открытия инфекционного госпиталя для пациентов с COVID-19 на базе больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России прошло чуть больше месяца. Фото: http://www.pomc.ru/С момента открытия инфекционного госпиталя для пациентов с COVID-19 на базе больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России прошло чуть больше месяца. Фото: http://www.pomc.ru/
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С момента открытия инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России прошло чуть больше месяца. Главный врач стационара Кирилл Липатов рассказал о маленьких победах, появлении новых профессий во время пандемии и дисциплине медперсонала больницы.

Рассказал о спасенных коллегах и появлении новых профессий во время пандемии. Фото предоставлено пресс-службой.

Рассказал о спасенных коллегах и появлении новых профессий во время пандемии. Фото предоставлено пресс-службой.

- Кирилл Сергеевич, давайте вспомним, как все начиналось. Какие задачи вы ставили персоналу и самому себе, когда началось перепрофилирование больницы?

- Мы организовали работу больницы, исходя из двух постулатов. Первый: мы должны оказывать своевременную и адекватную медпомощь в условиях этой тяжелой, крайне неоднозначной и до конца непонятной для медицины инфекции. А второй: мы должны обеспечить инфекционную безопасность наших сотрудников.

- Думаете, это удалось?

- Пока тяжело оценить собственную работу. Пусть нас оценивают наши руководители и общество. Могу лишь сказать, что, завершая первый этап своей вахты, мне абсолютно не стыдно смотреть в глаза ни пациентам, ни сотрудникам. Считаю, в целом этот прошел позитивно. У нас зафиксированы единичные случаи контакта сотрудников с коронавирусной инфекцией, но в целом мы справились с задачей инфекционной защиты коллектива госпиталя. За этот месяц часто были тяжелые случаи течения заболевания у пациентов, сталкивались мы и с летальными исходами, однако мы неплохо смотримся на фоне других лечебных учреждений. Уже пролечили почти 200 человек, выписали 136, более чем 40 пациентам лечение оказывалось в условиях реанимации.

- Говорите, что сорок человек прошли через реанимацию. Как же вы с этим справились? Ведь бороться приходится за каждого.

- Конечно. Сорок человек - это пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Кого-то из них нам не удалось спасти. Но у нас есть и маленькие победы, например, случаи удачного отлучения больных от аппарата искусственной вентиляции легких. В процессе работы мы стали более осторожны с переводом людей на ИВЛ.

- Как оцениваете работу подчиненных в этих сложных условиях?

- Мне кажется, что результаты работы госпиталя - это заслуга всего коллектива, который работал в течение этого месяца. Через клиническую больницу № 2 Приволжского окружного медцентра прошел практически весь кадровый состав центра. Я горд тем, что поработал с этими людьми. Наши сотрудники показывали себя медиками с большой буквы, боролись за эффективность лечения, несмотря на собственные неудобства. Не было ни одного эпизода, связанного с нарушением дисциплины или невыполнением поставленной задачи.

- Наверное, сами научились чему-то новому за это время?

- Да, пока велось перепрофилирование клиники сотрудники овладели новыми специальностями, познакомились с аспектами работы в условиях COVID-19. Появился ряд новых профилей среди персонала: «медицинская сестра-стерилизатор», «медицинская сестра-дезинфектор»,«помощник анестезиолога-реаниматолога». В течение двух-трех смен на практике отрабатывалось то, что ранее изучалось в рамках теоретической подготовки. В ряде случаев предварительно проводилось 36-часовое повышение квалификации. А эффективность примененной нами модели обеспечивалась неукоснительным выполнением выработанных алгоритмов и рабочих инструкций. Нам, администрации, оставалось только контролировать это выполнение и вовремя изменять алгоритмы, если того требовали обстоятельства.

- Похоже, что такой поворот событий с новыми профессиями был неизбежен. Скажите, это того стоило?

- Весь этот механизм придуман и работает только для одного: чтобы как можно больше людей, в том числе имеющих тяжелые и крайне тяжелые повреждения организма от новой коронавирусной инфекции, были выписаны, и их семьи вновь обрели своих мужей, жен, бабушек и дедушек.

- Кажется, среди пациентов клиники были медики из других больниц…

- Наших коллег достаточно много среди пациентов клинической больницы № 2. Принадлежность к медицинской семье для нас являлась приоритетом при решении вопроса о госпитализации. Мы понимаем, что каждый вылеченный врач, сестра, фельдшер - это восстановленный «воин» в борьбе с «ковидом».

- Понятно, что это работа на износ. Что, быть может, поменялось в вашем сознании за это время?

- Я рад проведенному здесь месяцу. У каждого пациента и сотрудника произошла некоторая переоценка ценностей, и, конечно, это коснулось и меня. И почему-то мне кажется, что чаще всего именно во время экстремальных событий проявляются хорошие качества и формируется позитивная личность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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