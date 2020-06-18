Дятел-колдун расправил крылья на Гребном канале в Нижнем Новгороде

На плитах Гребного канала в Нижнем Новгороде появился новый стрит-арт - 3D-изображение дятла-колдуна из легенды про Дятловы горы, на которых стоит приволжская столица. Парящая птица - совместный проект студентов второго курса НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, уличного художника Антона Табатчикова и жителей, которые скинулись на краски и кисти.

Фото: https://nnov.hse.ru/

По информации на сайте филиала Высшей школы экономики, идея нарисовать огромного дятла на бетонных плитах посетила ребят еще в начале 2020 года. На «Проектном семинаре» студентам дали задание: придумать оригинальную городскую идею и реализовать ее через краудфандинг. Молодежь поразмышляла и придумала создать проект GrebArt. По задумке авторов, благодаря граффити на бетонных плитах Гребной канал может стать новой точкой притяжения туристов.

Фото: https://nnov.hse.ru/

- Мы сразу решили, что хотим сделать проект, значимый для Нижнего Новгорода, для этой цели отлично подошла тема со стрит-артом, - поделился один из инициаторов группы Богдан Полшков. - Обычно туристы идут смотреть кремль, главную достопримечательность города, гуляют по Большой Покровской или улице Рождественской. Но почему бы им не оказаться на набережной Гребного канала, чтобы увидеть нечто иное?

Фото: https://nnov.hse.ru/

Отметим, что авторы взялись создание граффити только после того, как получили одобрение нижегородского управления инженерной защиты территорий города, районной администрации и депграда. На краудфандинговой платформе «Планета.ру» идею ребят поддержали 250 человек. В итоге за четыре месяца они собрали более 27 тысяч рублей!

- Я хотел добиться 3D-эффекта, чтобы картинка выглядела объемной. Но оценить результат работы на наклонной плоскости оказалось непростым занятием - чтобы охватить изображение целиком, невозможно просто отойти на расстояние. Фокус этой птицы в том, что лучше всего на нее смотреть с высоты. Поэтому днем я работал почти вслепую, а вечером специально отправлялся на канатную дорогу, чтобы оценить результат с правильного ракурса, - рассказал Антон Табатчиков.

Стрит-арт на плитах от команды НИУ ВШЭ и Антона Табатчикова.Видео: https://vk.com/streetartonthestones (автор - Никита Духник)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.