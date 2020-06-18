2020-06-18T15:50:38+03:00
Общество

Дятел-колдун расправил крылья на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Любоваться новым стрит-артом лучше всего с высоты - из кабинки канатной дороги [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://nnov.hse.ru/Фото: https://nnov.hse.ru/
Изменить размер текста:

На плитах Гребного канала в Нижнем Новгороде появился новый стрит-арт - 3D-изображение дятла-колдуна из легенды про Дятловы горы, на которых стоит приволжская столица. Парящая птица - совместный проект студентов второго курса НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, уличного художника Антона Табатчикова и жителей, которые скинулись на краски и кисти.

Фото: https://nnov.hse.ru/

Фото: https://nnov.hse.ru/

По информации на сайте филиала Высшей школы экономики, идея нарисовать огромного дятла на бетонных плитах посетила ребят еще в начале 2020 года. На «Проектном семинаре» студентам дали задание: придумать оригинальную городскую идею и реализовать ее через краудфандинг. Молодежь поразмышляла и придумала создать проект GrebArt. По задумке авторов, благодаря граффити на бетонных плитах Гребной канал может стать новой точкой притяжения туристов.

Фото: https://nnov.hse.ru/

Фото: https://nnov.hse.ru/

- Мы сразу решили, что хотим сделать проект, значимый для Нижнего Новгорода, для этой цели отлично подошла тема со стрит-артом, - поделился один из инициаторов группы Богдан Полшков. - Обычно туристы идут смотреть кремль, главную достопримечательность города, гуляют по Большой Покровской или улице Рождественской. Но почему бы им не оказаться на набережной Гребного канала, чтобы увидеть нечто иное?

Фото: https://nnov.hse.ru/

Фото: https://nnov.hse.ru/

Отметим, что авторы взялись создание граффити только после того, как получили одобрение нижегородского управления инженерной защиты территорий города, районной администрации и депграда. На краудфандинговой платформе «Планета.ру» идею ребят поддержали 250 человек. В итоге за четыре месяца они собрали более 27 тысяч рублей!

- Я хотел добиться 3D-эффекта, чтобы картинка выглядела объемной. Но оценить результат работы на наклонной плоскости оказалось непростым занятием - чтобы охватить изображение целиком, невозможно просто отойти на расстояние. Фокус этой птицы в том, что лучше всего на нее смотреть с высоты. Поэтому днем я работал почти вслепую, а вечером специально отправлялся на канатную дорогу, чтобы оценить результат с правильного ракурса, - рассказал Антон Табатчиков.

Стрит-арт на плитах от команды НИУ ВШЭ и Антона Табатчикова.Видео: https://vk.com/streetartonthestones (автор - Никита Духник)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский «почтальон Печкин» присвоил почти 100 тысяч рублей
Поправки к Конституции: защита человека труда, соцгарантии и доступная медицина
В Нижнем Новгороде разыграют абонемент в школу каратэ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 18 июня 2020 года: Число зараженных на Автозавод приближается к отметке в 1,5 тысячи
Николай Смирнов: «У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны»
В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка к 800-летию города
Нижегородский фестиваль «Рок Чистой Воды» отменен
Министерство образования требует более 10 миллионов рублей с экс-директора нижегородского техникума
Более 120 общественных пространств будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода на российские курорты
Поправки к Конституции: почему это важно
Борис Шахов: «Риска заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования нет»
Еще 11 жителей Нижегородской области вернулись домой спецрейсом из США
Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 миллионов рублей
Ремонт нижегородских ливневок обойдется в 137 миллионов рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека