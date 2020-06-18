Медсестра наркологической больницы, умершая от коронавируса, не контактировала с коллегами

Медсестра наркологической больницы в Нижнем Новгороде, которая умерла от коронавирусной инфекции, не контактировала с коллегами. Как «Комсомольской правде» рассказали в больнице, на работе сотрудник (имя и фамилия не уточняются. - Прим. ред.) не появлялся почти три с половиной месяца.

- С 7 марта 2020 года наш сотрудник находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. С 17 марта ему был открыт лист нетрудоспособности по общему заболеванию, в связи с чем он проходил лечение в нескольких многопрофильных стационарах Нижнего Новгорода, - пояснили в медучреждении.

А 16 июня руководству больницы стало известно о гибели сотрудника. При этом «Комсомолку» заверили, что умерший от COVID-19 медик не контактировал с персоналом, а в подразделении, где он работал, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

Добавим, что имя умершего сотрудника, а точнее сотрудницы известно - оно было опубликовано в «Списке памяти» умерших от коронавируса медиков. 41-летняя медсестра Татьяна Дерова была выпускницей нижегородского медицинского училища № 2, которое окончила в 1999 году. У нее была высшая квалификационная категория.

Ранее сообщалось, что в общей сложности от коронавируса в Нижегородской области скончался 181 человек. Утром 18 июня 2020 года появилась информация о том, что умерли еще два пациента с COVID-19.

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