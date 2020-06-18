2020-06-18T14:23:09+03:00
Общество

Медсестра наркологической больницы, умершая от коронавируса, не контактировала с коллегами

Последние три с половиной месяца нижегородка вообще не появлялась на работе
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Медсестра наркологической больницы, умершая от коронавируса, не контактировала с коллегами.Медсестра наркологической больницы, умершая от коронавируса, не контактировала с коллегами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Медсестра наркологической больницы в Нижнем Новгороде, которая умерла от коронавирусной инфекции, не контактировала с коллегами. Как «Комсомольской правде» рассказали в больнице, на работе сотрудник (имя и фамилия не уточняются. - Прим. ред.) не появлялся почти три с половиной месяца.

- С 7 марта 2020 года наш сотрудник находился в ежегодном оплачиваемом отпуске. С 17 марта ему был открыт лист нетрудоспособности по общему заболеванию, в связи с чем он проходил лечение в нескольких многопрофильных стационарах Нижнего Новгорода, - пояснили в медучреждении.

А 16 июня руководству больницы стало известно о гибели сотрудника. При этом «Комсомолку» заверили, что умерший от COVID-19 медик не контактировал с персоналом, а в подразделении, где он работал, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не зафиксировано.

Добавим, что имя умершего сотрудника, а точнее сотрудницы известно - оно было опубликовано в «Списке памяти» умерших от коронавируса медиков. 41-летняя медсестра Татьяна Дерова была выпускницей нижегородского медицинского училища № 2, которое окончила в 1999 году. У нее была высшая квалификационная категория.

Ранее сообщалось, что в общей сложности от коронавируса в Нижегородской области скончался 181 человек. Утром 18 июня 2020 года появилась информация о том, что умерли еще два пациента с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медсестра наркологической больницы в Нижнем Новгороде умерла от коронавируса

Фамилия 41-летней женщины появилась в «Списке памяти» погибших от COVID-19 медиков (подробности)

«Находится в реанимации»: Новорожденный ребенок заразился коронавирусом в Нижегородской области

Мальчик родился меньше двух недель назад (подробности)

Отделение нижегородской психбольницы закрылось на карантин из-за коронавируса

Одного из сотрудников пришлось госпитализировать (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский «почтальон Печкин» присвоил почти 100 тысяч рублей
Поправки к Конституции: защита человека труда, соцгарантии и доступная медицина
В Нижнем Новгороде разыграют абонемент в школу каратэ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 18 июня 2020 года: Число зараженных на Автозавод приближается к отметке в 1,5 тысячи
Николай Смирнов: «У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны»
В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка к 800-летию города
Нижегородский фестиваль «Рок Чистой Воды» отменен
Министерство образования требует более 10 миллионов рублей с экс-директора нижегородского техникума
Более 120 общественных пространств будут благоустроены в Нижегородской области в этом году
Авиакомпании возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода на российские курорты
Поправки к Конституции: почему это важно
Борис Шахов: «Риска заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования нет»
Еще 11 жителей Нижегородской области вернулись домой спецрейсом из США
Водоканалы Нижегородской области задолжали за электроэнергию свыше 430 миллионов рублей
Ремонт нижегородских ливневок обойдется в 137 миллионов рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составляет 7793 человека