2020-06-18T13:55:19+03:00
Дом. Семья

«Напала со спины и перекусила хребет»: Сорвавшаяся с поводка собака растерзала китайскую хохлатую на глазах у хозяйки

Женщина попыталась разнять животных, но в итоге сама оказалась в больнице
Анастасия НАЗАРОВА
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Сорвавшаяся с поводка собака растерзала китайскую хохлатую на глазах у хозяйкиСорвавшаяся с поводка собака растерзала китайскую хохлатую на глазах у хозяйки
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Чудовищная история приключилась с нижегородкой Анной Барабановой в Ленинском районе. На ее глазах чья-то хозяйская собака, сорвавшаяся с поводка, на смерть загрызла пса породы китайская хохлатая, который прожил с ней 12 лет! О своем несчастье женщина сначала поведала паблику «Нижний Новгород [без цензуры]», а после поделилась подробностями в беседе с «Комсомольской правдой».

Со слов нижегородки, нападение на ее питомца было совершено примерно полдевятого утра 15 июня 2020 года. Они только-только вышли из подъезда дома № 13 по улице Глеба Успенского, как откуда не возьмись появилась огромная собака и совершенно беззвучно вцепилась в китайскую хохлатую.

- Это было очень страшно! Она напала со спины и перекусила хребет моему 7-килограммовому мальчику. Я пыталась вырвать малыша из пасти этой агрессивной псины, но в итоге сама пострадала. Не представляете, в каком я пребывала шоке, - заявила «Комсомолке» Анна Барабанова. - Честно говоря, едва помню, как схватила окровавленное тельце и повезла скорее в ветклинику. Думала, врачи смогут с ним что-то сделать, сумеют сохранить ему жизнь…

Однако чуда не произошло - собака умерла. А ее хозяйка оказалась на больничной койке, потому как у нее непереносимость прививок от бешенства и столбняка (колоть их можно только под наблюдением врачей).

- Сначала я, конечно, поехала в травмпункт, чтобы мне оказали помощь, ну и справку дали, что я покусана собакой. Там меня отправили в 13-ю больницу на госпитализацию. Приехала туда, а мне сообщили: «У нас карантин, класть вас не будем». Послали в 40-ю больницу, и там уже госпитализировали. Сколько я здесь уже? Четвертый день, получается, - задумалась Анна Барабанова.

В городском паблике соцсети «ВКонтакте» женщина обратилась к нижегородцам, чьи питомцы, быть может, также пострадали от агрессивной собаки, разгуливающей в районе улицы Глеба Успенского. И люди откликнулись!

- Если вкратце, то от напавшей на моего мальчика собаки пострадали минимум пять питомцев разных пород и размеров. Хаски, например, смог за себя постоять, а йоркширский терьер и пекинес - нет. Даже 16-летний подросток пострадал от той самой псины, и его родители намереваются идти к участковому. Я сама, кстати, тоже буду писать заявление. Вот только из больницы выйду, - сообщила собеседница «КП-Нижний Новгород».

Нижегородка убеждена, что собаку, пусть и домашнюю, нужно отловить и отправить в приют (это если она не больна бешенством), а владельцев привлечь к ответственности.

- Местные жители уже рассказали мне, что знают хозяйку страшной псины. Она живет в доме на улице Гончарова - ее с собакой видели во время прогулки. Говорят, что женщина, мягко говоря, была нетрезва, - добавила пострадавшая. - Но уже несколько дней их никто не встречал. В общем, надеюсь, их розыском займется полиция.

Кстати, Барабанова уже обращалась в правоохранительные органы, только там на ее просьбу о помощи ответили вопросом: «Чего же вы сразу после нападения нас не вызвали?» На что Анна заявила: «В какой момент: когда везла умирающую собаку в ветклинику или когда сама ехала в больницу?» На том и попрощались. «Комсомольская правда» уже отправила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой пояснить, как пострадавшим следует поступать в таких случаях и реально ли привлечь нерадивых хозяев собак к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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