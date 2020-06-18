Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В 28 районах и городских округах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. В настоящий момент вирус подтвержден у 14 881 человека, 7 752 из которых проживают не в Нижнем Новгороде.
В частности, COVID-19 диагностирован у 894 жителей Павловского района, у 772 жителей Дзержинска и 518 жителей Борского городского округа. В каждом из остальных городских округов общее число зараженных с начала пандемии не превышает 500 человек.
Напомним, власти Нижегородской области уже начали постепенно снимать ограничения, которые ранее были введены из-за распространения опасного вируса. Так, с 12 июня в регионе отменены QR-коды, открылись библиотеки и парки. А 16 июня губернатор Глеб Никитин снял карантин по коронавирусу в Выксе. В настоящий момент карантин продолжает действовать в трех населенных пунктах: Дивееве, Павлове и Кулебаках.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 18 июня:
Ардатовский – 141 случай
Арзамас – 190 случаев
Арзамасский – 57 случаев
Балахнинский – 208 случаев
Богородский – 406 случаев
Большеболдинский район – 47 случаев
Большемурашкинский – 12 случаев
Бор – 518 случаев
Бутурлинский – 30 случаев
Вадский – 11 случаев
Варнавинский район – 11 случаев
Вачский – 71 случай
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 25 случаев
Володарский – 186 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 53 случая
Выксунский – 119 случаев
Гагинский – 33 случая
Городецкий – 206 случаев
Д.Константиновский – 66 случаев
Дзержинск – 772 случая
Дивеевский – 423 случая
Княгининский - 18 случаев
Ковернинский – 26 случаев
Краснобаковский – 22 случая
Краснооктябрьский – 168 случаев
Кстовский – 499 случаев
Кулебакский – 416 случаев
Лукояновский – 63 случая
Лысковский – 129 случаев
Навашинский – 204 случая
Павловский – 894 случая
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 31 случай
Пильнинский – 93 случая
Починковский – 190 случаев
Семеновский – 373 случая
Сергачский – 224 случая
Сеченовский – 68 случаев
Сокольский – 20 случаев
Сосновский – 148 случаев
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 38 случаев
Уренский – 42 случая
Чкаловский – 24 случая
Шарангский – 19 случаев
Шатковский – 186 случаев
Шахунский – 148 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 7 129 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 18 июня, составляет 14 881 человек - за последние сутки стало известно еще о 233 случаях. При этом более 7,7 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 181.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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