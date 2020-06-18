2020-06-18T11:34:36+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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В настоящий момент вирус подтвержден у 14 881 нижегородцаВ настоящий момент вирус подтвержден у 14 881 нижегородцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В 28 районах и городских округах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. В настоящий момент вирус подтвержден у 14 881 человека, 7 752 из которых проживают не в Нижнем Новгороде.

В частности, COVID-19 диагностирован у 894 жителей Павловского района, у 772 жителей Дзержинска и 518 жителей Борского городского округа. В каждом из остальных городских округов общее число зараженных с начала пандемии не превышает 500 человек.

Напомним, власти Нижегородской области уже начали постепенно снимать ограничения, которые ранее были введены из-за распространения опасного вируса. Так, с 12 июня в регионе отменены QR-коды, открылись библиотеки и парки. А 16 июня губернатор Глеб Никитин снял карантин по коронавирусу в Выксе. В настоящий момент карантин продолжает действовать в трех населенных пунктах: Дивееве, Павлове и Кулебаках.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 18 июня:

Ардатовский – 141 случай

Арзамас – 190 случаев

Арзамасский – 57 случаев

Балахнинский – 208 случаев

Богородский – 406 случаев

Большеболдинский район – 47 случаев

Большемурашкинский – 12 случаев

Бор – 518 случаев

Бутурлинский – 30 случаев

Вадский – 11 случаев

Варнавинский район – 11 случаев

Вачский – 71 случай

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 25 случаев

Володарский – 186 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 53 случая

Выксунский – 119 случаев

Гагинский – 33 случая

Городецкий – 206 случаев

Д.Константиновский – 66 случаев

Дзержинск – 772 случая

Дивеевский – 423 случая

Княгининский - 18 случаев

Ковернинский – 26 случаев

Краснобаковский – 22 случая

Краснооктябрьский – 168 случаев

Кстовский – 499 случаев

Кулебакский – 416 случаев

Лукояновский – 63 случая

Лысковский – 129 случаев

Навашинский – 204 случая

Павловский – 894 случая

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 31 случай

Пильнинский – 93 случая

Починковский – 190 случаев

Семеновский – 373 случая

Сергачский – 224 случая

Сеченовский – 68 случаев

Сокольский – 20 случаев

Сосновский – 148 случаев

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 38 случаев

Уренский – 42 случая

Чкаловский – 24 случая

Шарангский – 19 случаев

Шатковский – 186 случаев

Шахунский – 148 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 7 129 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 18 июня, составляет 14 881 человек - за последние сутки стало известно еще о 233 случаях. При этом более 7,7 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 181.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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