2020-06-18T11:00:06+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года выросло до 181 человека

За сутки в нижегородских больницах скончались еще два пациента
Анастасия НАЗАРОВА
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Число умерших от коронавируса нижегородцев перевалило за 180 человек.Число умерших от коронавируса нижегородцев перевалило за 180 человек.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Из жизни ушли еще два нижегородца, у которых был подтвержден коронавирус. По данным на 18 июня 2020 года, число умерших от COVID-19 жителей региона составляет 181 человек.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на замгубернатора, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, у большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, регион опустился на четвертое место в России по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки. В топ-3 вошли Москва (1040), Московская область (667) и Ханты-Мансийский автономный округ (243).

Ранее сообщалось, что «Список памяти» умерших от коронавируса медиков пополнила 41-летняя медсестра наркологической больницы на Автозаводе. Таким образом сейчас в «Списке памяти» значатся шесть погибших от COVID-19 нижегородских медиков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 18 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14881 человека;

- число умерших выросло до 181 человека;

- число выздоровевших выросло до 7793 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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