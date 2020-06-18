Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года: Выявлено 233 новых случая заражения

Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области на 18 июня 2020 года составляет 14881 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 233 нижегородцев.

Отметим, что регион опустился на четвертое место в России по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией. В топ-3 вошли Москва (1040), Московская область (667) и Ханты-Мансийский автономный округ (243).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, еще более 6,2 тысячи жителей Нижегородской области сдали анализы на коронавирус за последние сутки. Таким образом, общее число исследований на наличие инфекции с начала пандемии превысило 319,8 тысячи.

- Сохранение таких внушительных показателей помогает нам контролировать ситуацию с заболеваемостью и частично снимать ограничения на передвижение по региону. На днях карантин был отменен в Выксе. Что касается остальных населенных пунктов - будем оценивать ситуацию в динамике, - заявил чиновник.

Сообщалось, что в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом. Развернуто почти 5,6 тысячи коек в больницах для пациентов с COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 18 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14881 человека;

- число умерших выросло до 181 человека;

- число выздоровевших выросло до 7793 человека.

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