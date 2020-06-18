2020-06-17T22:06:01+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 18 июня 2020 года составило 14 648 человек

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 238 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, в некоторых населенных пунктах сохраняется карантинНесмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, в некоторых населенных пунктах сохраняется карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области медленно, но верно подбирается к отметке 15 тысяч человек. По данным на 01:00 18 июня 2020 года, диагноз «коронавирус» подтвердился у 14 648 жителей области. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось еще на 206 человек.

238 зараженных за сутки – это самый большой показатель за текущую неделю. В предыдущие дни эта цифра не превышала 209 человек. В 24 районах Нижегородской области за минувшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19.

Количество выздоровевших превысило 50% от общего числа заболевших и на 18 июня составляет 50,4%. Региональные власти говорят о возможном переходе на второй этап снятия ограничений, но на территории Нижегородской области по-прежнему действуют масочный и перчаточный режимы.

Кроме того, в ряде населенных пунктов сохраняется карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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