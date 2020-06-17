«Мне нужна помощь»: Беженец из Украины три недели жил в лесу с трупом матери

Беженец из Украины провел в лесу три долгих недели с трупом матери. На четвертую неделю мужчина понял: нужно идти к людям. И он пошел. В селе Сатис Дивеевского района убитый горем сын повстречал местную жительницу, которая, выслушав его историю, тотчас обратилась в полицию.

- Около восьми часов вечера - звонок. Женщина трясущимся голосом сообщила, что к ней обратился мужик, у которого в лесу лежит мертвая мать, - рассказал «Комсомольской правде - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Молодой человек лет тридцати выглядел уставшим и явно нуждался в еде.

- Покормите меня, пожалуйста, - обратился он к незнакомке. - Мне очень нужна помощь…

Полиция, конечно, ринулась в Сатис, чтобы своими глазами увидеть бедолагу. Тот рассказал стражам порядка все как на духу. Оказалось, они с матерью приехали из Незалежной летом 2014 года, даже точную дату назвал - 18 июля. Все это время жили в лесной землянке в метрах трехстах от деревни Белянки.

Со слов 33-летнего Станислава Шматко (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.), его мать была больной женщиной. И, в общем-то, болезнь свела ее в могилу. Однако каким именно недугом страдала пенсионерка, объяснить не смог.

- Когда мама померла, я ее замотал в одеяло. Да там и оставил, в лесу то есть, - сообщил мужчина, потупив глаза. - Недели три уж прошло….

По информации источника в правоохранительных органах, тело женщины нашли сразу - сын привел их месту «захоронения».

- Конечно, труп начал разлагаться. И пах так, что всех святых выноси, - добавил собеседник «Комсомолки».

На первый взгляд признаков насильственной смерти у умершей не было, однако узнать наверняка можно будет лишь после судмедэкспертизы. Ею проведут выксунские специалисты.

КСТАТИ

Прошлогодней зимой в центре Нижнего Новгорода приключилась чудовищная история. Жительница квартиры в многоэтажке десять дней прятала труп дочери в квартире, обклеенной фольгой. Мать была уверена, что ее кровинушку похитили инопланетяне, а тело оставили ей.

Соседи услышали вонь, доносящуюся из квартиры пожилой нижегородки, и попросили ее объясниться. Однако разговаривать на эту тему пенсионерка не желала. Заговорила она лишь когда в дом нагрянула полиция.

- Я никак не могу попасть на прием к следователю, который занимается расследованием гибели дочери, - объяснила женщина, старательно снимая на телефон всех участников инцидента. - До того, как меня примут, я не буду ее хоронить.

А КАК У НИХ

В начале мая 2020 года в состоянии клинической смерти в московскую клинику был доставлен математик, который примерно две недели пролежал с трупом матери без еды и воды. Как рассказал источник kp.ru, 63-летний преподаватель МГУ и его 89-летняя мать после смерти главы семейства жили затворниками и не общались с соседями. Но именно они забили тревогу. Когда вскрыли дверь, увидели крайне истощенного мужчину в обнимку с трупом матери на кровати. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.