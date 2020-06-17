Грузовик с пивом перевернулся возле железнодорожного переезда в районе Туртапки рядом с Выксой днем 16 июня. Стоило машине «прилечь» на бок, как из нее посыпались продукты и алкоголь, пишет «Выкса.рф».

Грузовик с пивом перевернулся в районе Выксы. Фото: https://www.instagram.com/melikdavidmsk/

Об аварии с участием фуры с алкоголем также рассказал заместитель губернатора Нижегородской области, глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов, который возвращался на машине из Выксы в Нижний Новгород.

- Выезжаем из Выксы - ДТП. Грузовик с пивом перевернулся. Как в известном анекдоте. Но было не до шуток. У водителя рассечен нос, у его помощника - ушиб мягких тканей. Настояли на поездке в травмпункт. Оставили им антисептики и средства перевязки, - сообщил чиновник в своем «Инстаграме».

Также 16 июня фура с пивом перевернулась на трассе М7 в Татарстане. Фото: https://vk.com/typical_nn

Любопытно, что также днем 16 июня в аварию попал еще одной грузовой автомобиль с пивом, правда большего размера. Фура опрокинулась на трассе М7 у села Шали в Татарстане, в результате чего кегли с алкоголем высыпались прямо на проезжую часть, передает «КП-Казань».

Грузовик с пивом опрокинулся под Выксой.Видео: https://vk.com/vyksa

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