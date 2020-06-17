2020-06-17T18:57:46+03:00
Общество

Град размером с перепелиное яйцо выпал под Дзержинском

Местные жители принялись спасать свои автомобили от ледяных шариков [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nn
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То, о чем предупреждали синоптики, сбылось. Местами по Нижегородской области выпал град, да не простой, а размером с перепелиное яйцо. Днем 17 июня ледяные шарики обрушились на Сейму и Володарск, сообщается в паблике «Типичный Нижний».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

- Ребята из соседних районов, берегите тачки! - предупреждают очевидцы.

Тем временем в ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня и завтра утром. Спасатели также напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности во время грозы, ливня, штормового ветра и града.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Напомним, в начале мая 2020 года от непогоды пострадал Нижний Новгород. Града тогда не было, зато ливень обрушился на приволжскую столицу настолько мощный, что частично смысл несколько набережных и Окский откос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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