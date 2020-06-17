2020-06-17T16:51:03+03:00
Общество

Медсестра наркологической больницы в Нижнем Новгороде умерла от коронавируса

Фамилия 41-летней женщины появилась в «Списке памяти» погибших от COVID-19 медиков
Анастасия НАЗАРОВА
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Работнице наркологической больнице на Автозаводе был всего 41 год.Работнице наркологической больнице на Автозаводе был всего 41 год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Список памяти» умерших от коронавируса медиков пополнила нижегородка 41-летняя Татьяна Дерова, работавшая медсестрой в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Нижегородской области «Наркологическая больница» на Автозаводе.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте медучреждения, в 1999 году нижегородка окончила медицинское училище № 2. У нее была высшая квалификационная категория.

Таким образом сейчас в «Списке памяти» значатся шесть погибших от COVID-19 нижегородских медиков. «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что ранее перечень пополнили замглавного врача по хирургии больницы № 33 Алексей Аристов, водитель скорой помощи Канавинской подстанции Николай Перевезенцев, хирург ПИМУ Юрий Зигмантович, медсестра больницы № 12 Нина Русова и рентгенлаборант клинической больницы «РЖД-Медицина» Ольга Семенова.

Ранее сообщалось, что в общей сложности от коронавируса в Нижегородской области скончались 179 человек. Утром 17 июня 2020 года появилась информация о том, что умерли еще четыре пациента с COVID-19.

Редакция «Комсомольской правды - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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