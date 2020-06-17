«Вас заморозили?»: Певица Натали восхитила фанатов снимками 20-летней давности
46-летняя певица Натали, прославившаяся благодаря песне «Ветер с моря дул», поделилась с фанатами фотографиями 20-летней давности. Поклонники восхитились архивными снимками, на которых артистка с каре и без яркого макияжа.
- Это я больше двадцати лет назад. Приглашаю вас в лето! Что-то я позавидовала такой своей длине волос. И легко, и задорно, и женственно. Что делать? Повторить? - обратилась Натали к фолловерам.
Поклонники не понимают, почему с годами любимая артистка совсем не меняется.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фанаты затруднились ответить насчет стрижки, однако отметили, что с тех пор Натали почти не изменилась.
- Ну красотка была, красоткой и осталась, - написала cherepanova1637.
- Наталья, вас заморозили? Невероятно. Вы такая в шоу-бизнесе единственная, - считает lubushkagolubushka58.
Поклонники не понимают, почему с годами любимая артистка совсем не меняется.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Боже какая красивая. Обожаю ваши фото тех лет, - добавила tata_k_1986.
- Как можно на протяжении стольких лет не меняться? - поинтересовалась valentina_andreevna_63.
Поклонники не понимают, почему с годами любимая артистка совсем не меняется.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, что Натали (Наталья Рудина. - Прим.ред.) - мать троих сыновей. В 2001 году у них с Александром Рудиным родился Арсений, в 2010 году - Анатолий, а в 2017 году - Евгений.
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