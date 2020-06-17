Названы даты проведения кинофестиваля «Горький fest» в 2020 году

Ровно месяц остался до открытия четвертого фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Организаторы договорились с властями о том, что одно из главных событий этого лета пройдет с 17 по 23 июля.

Напомним, в начале пандемии коронавируса фестиваль 2020 года оказался под угрозой. Но посовещавшись с руководством области, Михаил Пореченков и Оксана Михеева все же решили, что фестивалю быть!

- В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде, - заявил в начале июня президент фестиваля Михаил Пореченков.

Устроители, конечно, верят и надеются, что к середине июля ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону. И все же собираются несколько изменить формат проведения показов: жители смогут смотреть фильмы не только в общественных пространствах (кинотеатрах и набережной), но в сети (для этого организуют онлайн-трансляции). Хотя есть вероятность, что к обычным кинотеатрам добавится автокинотеатр.

- Главное - обеспечить безопасность людей. Рассчитываем на то, что несмотря на существующие ограничения организаторам удастся создать интересную, насыщенную программу, а в следующем году, в год 800-летия Нижнего Новгорода, мы проведем юбилейный фестиваль, - заявил глава региона Глеб Никитин.

В свою очередь Михаил Пореченков добавил, что коллеги демонстрируют повышенный интерес к фестивалю на нижегородской земле - заявок на участие в конкурсной программе уже более 300.

- Уверен, что нам будет чем порадовать и удивить наших гостей и зрителей, - заключил артист.

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