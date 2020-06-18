Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июня 2020 года: Alfa Future People 2020, новорожденный пациент с COVID и еще один медик в «Списке памяти»
17 июня стало известно о самом юном пациенте с коронавирусной инфекцией – в Арзамасе заболел новорожденный ребенок, которому всего 12 дней от роду. «Заняло мысли», - написал на своей странице в соцсети мэр Арзамаса Александр Щелоков. Обычно дети переносят COVID бессимптомно, а если симптомы и проявляются, то болезнь протекает в легкой форме. Состояние же младенца врачи оценивают как тяжелое, он находится в реанимации Нижегородской областной больницы.
«Список памяти» умерших от коронавируса медиков пополнила 41-летняя медсестра Татьяна Дерова, сотрудница Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Наркологическая больница» на Автозаводе. Она стала шестым медработником Нижегородской области, который заразился коронавирусом и не смог преодолеть болезнь.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал условия, при которых в регионе может состояться Alfa Future People 2020. По его словам, проводить массовые мероприятия можно будет только после снятия ограничений и по согласованию с Роспотребнадзором. «По срокам ответ пока дать невозможно – как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», - подчеркнул Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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