День за днем: что посмотреть на IVI любителям сериалов

Чем длиннее история, тем труднее от нее оторваться, поэтому мы так привыкаем к сериалам. Для кого-то любимыми становятся супергеройские Агенты «Щ.И.Т.а», кто-то отдает предпочтение детективам Агаты Кристи. Главное, чтобы история была интересная. В июле в онлайн-кинотеатре IVI можно посмотреть и самый британский детектив, и кое-что погорячее, к примеру, сериал о том, как три девушки из эскорт-службы организовали свой бизнес.

«Миссис Америка»

Главную роль в этом сериале сыграла Кейт Бланшетт. Ее героиня Филлис Шлэфли – активистка консервативного движения, реальная женщина, которая ярко проявила себя в 1970-е годы. Филлис была противницей феминистского движения и боролась против внесения в Конституцию США поправок о равноправии женщин. При этом методы, которые использовала в своей борьбе Шлэфли, были далеки от понятия честная борьба.

«Секреты, которые она хранит»

Кажется, что нет более непохожих женщин, чем героини этой истории. Меган – успешный блогер, благополучная женщина, состоящая в удачном браке. Агата – девушка, которая еле сводит концы с концами, работающая в супермаркете. Общего у женщин лишь то, что обе ждут ребенка, и на этой почве они сходятся. Тем более что Агата – преданная читательница блога Меган. Но постепенно выясняется, что женщин связывает больше, чем показалось в начале: к примеру, у каждой есть свой набор тайн и большой лжи.

«Черное зеркало»

Эпизоды этого сериала представляют отдельные завешенные истории, внешне не связанные между собой. Однако общая идея прослеживается: зависимость современного мира и каждого из нас от технологий и гаджетов достигла такой степени, что стала опасной. К примеру, одной героине технологии позволяют буквально возродить погибшего бойфренда. В другой серии популярный комик решил с помощью особого ноу-хау оживить мультипликационного персонажа, но не может вовремя остановиться. Несколько лет назад права на этот популярный сериал купил мировой гигант Netflix, а теперь вы можете увидеть его на IVI.

«Дрянь (2 сезон)»

Несмотря на «жесткое» название, это комедийный сериал, а Дрянь – имя главной героини, которую придумала и сыграла обладательница «Золотого глобуса» Фиби Уоллер-Бридж. Дрянь постоянно попадает в неприятные ситуации, потому что стремится изменить этот мир, но не умеет и не хочет принимать помощь от окружающих людей. В итоге она ругается с родственниками и теряет близкую подругу. Удастся ли девушке справиться с обстоятельствами, смотрите на IVI.

«Агенты «Щ.И.Т.» (7 сезон)»

Все, кто смотрели фильмы о Мстителях, помнят агента Фила Коулсона, который трагически погиб в одной и перестрелок. Но все не так просто – на самом деле Коулсон выжил и руководит отрядом в организации «Щ.И.Т.», которая должна удержать баланс в мире, где есть супергерои и суперзлодеи.

«Дело (2 сезон)»

Кто сказал, что представительницы древнейшей профессии не могут сделать из своей работы успешный бизнес? Героиня этого сериала Карин, которая по возрасту уже не очень подходит для эскорт-услуг, решает стать бизнесвумен. Она находит двух компаньонок и вместе с Магали и Луной начинает раскручивать свое дело. И результаты доказывают: если построить бизнес, даже интимный, с умом, он точно будет приносить доход.

«И никого не стало»

Британский мини-сериал, снятый по одному из самых известных детективов Агаты Кристи «Десять негритят». По приглашению таинственных мистера и миссис Оуэн на острове собираются восемь гостей. Они не знают друг друга, а хозяев, пригласивших их, не оказывается дома. Но во время ужина с поставленной на патефон пластинки к ним обращается голос, который обвиняет всех в убийстве, совершенном несколько лет назад...