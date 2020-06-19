Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 июня 2020 года: новые профессии периода пандемии, очередной отмененный фестиваль и второй этап снятия ограничений
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов считает, что переход ко второму этапу снятия ограничений вероятен в конце июня – начале июля. Но только в том случае, если нижегородцы будут соблюдать перчаточный и масочный режимы. «Возвращение к прежней жизни будет поэтапным», - подчеркнул руководитель регионального Минздрава.
Пока власти считают показатели по коронавирусу и планируют механизмы снятия ограничений, медики осваивают новые профессии. Главный врач стационара на базе больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России Кирилл Липатов рассказал, что за время пандемии появились такие профессии, как «медицинская сестра-стерилизатор», «медицинская сестра-дезинфектор», «помощник анестезиолога-реаниматолога».
А в Нижнем Новгороде отменено очередное культурное событие - генеральный продюсер Игорь Крупин на своей странице в соцсети сообщил об отмене фестиваля «Рок Чистой Воды».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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