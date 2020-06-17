Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 14,5 тысячи жителей Нижегородской области заразились коронавирусом с начала пандемии. 7 021 человек находится на территории приволжской столицы, еще 7 627 заболевших проживают в остальных районах и городских округах региона.
Наибольшее число подтвержденных случаев по-прежнему зафиксировано в Павловском районе - там опасный вирус подхватили 887 человек. Еще 718 зараженных обнаружены в Дзержинске. На Бору COVID-19 диагностирован у 515 жителей, в Кстовском районе - у 499.
При этом на днях коэффициент распространения инфекции опустился до рекордных значений, и власти заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений. 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение об отмене карантина в Выксе. Еще в трех населенных пунктах ограничения продолжают действовать: это Дивеево, Павлово и Кулебаки.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 17 июня:
Ардатовский – 141 случай
Арзамас – 190 случаев
Арзамасский – 57 случаев
Балахнинский – 208 случаев
Богородский – 401 случай
Большеболдинский район – 46 случаев
Большемурашкинский – 12 случаев
Бор – 515 случаев
Бутурлинский – 30 случаев
Вадский – 11 случаев
Варнавинский район – 11 случаев
Вачский – 71 случай
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 25 случаев
Володарский – 185 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 52 случая
Выксунский – 118 случаев
Гагинский – 32 случая
Городецкий – 204 случая
Д.Константиновский – 66 случаев
Дзержинск – 718 случаев
Дивеевский – 423 случая
Княгининский - 18 случаев
Ковернинский – 26 случаев
Краснобаковский – 22 случая
Краснооктябрьский – 165 случаев
Кстовский – 499 случаев
Кулебакский – 416 случаев
Лукояновский – 60 случаев
Лысковский – 129 случаев
Навашинский – 200 случаев
Павловский – 887 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 31 случай
Пильнинский – 90 случаев
Починковский – 190 случаев
Семеновский – 362 случая
Сергачский – 221 случай
Сеченовский – 67 случаев
Сокольский – 20 случаев
Сосновский – 143 случая
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 34 случая
Уренский – 42 случая
Чкаловский – 24 случая
Шарангский – 18 случаев
Шатковский – 178 случаев
Шахунский – 145 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 7 021 случай
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 17 июня, составляет 14 648 человек - за последние сутки стало известно еще о 238 случаях. При этом более 7,3 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 179.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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