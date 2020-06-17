Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Более 14,5 тысячи жителей Нижегородской области заразились коронавирусом с начала пандемии. 7 021 человек находится на территории приволжской столицы, еще 7 627 заболевших проживают в остальных районах и городских округах региона.

Наибольшее число подтвержденных случаев по-прежнему зафиксировано в Павловском районе - там опасный вирус подхватили 887 человек. Еще 718 зараженных обнаружены в Дзержинске. На Бору COVID-19 диагностирован у 515 жителей, в Кстовском районе - у 499.

При этом на днях коэффициент распространения инфекции опустился до рекордных значений, и власти заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений. 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение об отмене карантина в Выксе. Еще в трех населенных пунктах ограничения продолжают действовать: это Дивеево, Павлово и Кулебаки.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 17 июня:

Ардатовский – 141 случай

Арзамас – 190 случаев

Арзамасский – 57 случаев

Балахнинский – 208 случаев

Богородский – 401 случай

Большеболдинский район – 46 случаев

Большемурашкинский – 12 случаев

Бор – 515 случаев

Бутурлинский – 30 случаев

Вадский – 11 случаев

Варнавинский район – 11 случаев

Вачский – 71 случай

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 25 случаев

Володарский – 185 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 52 случая

Выксунский – 118 случаев

Гагинский – 32 случая

Городецкий – 204 случая

Д.Константиновский – 66 случаев

Дзержинск – 718 случаев

Дивеевский – 423 случая

Княгининский - 18 случаев

Ковернинский – 26 случаев

Краснобаковский – 22 случая

Краснооктябрьский – 165 случаев

Кстовский – 499 случаев

Кулебакский – 416 случаев

Лукояновский – 60 случаев

Лысковский – 129 случаев

Навашинский – 200 случаев

Павловский – 887 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 31 случай

Пильнинский – 90 случаев

Починковский – 190 случаев

Семеновский – 362 случая

Сергачский – 221 случай

Сеченовский – 67 случаев

Сокольский – 20 случаев

Сосновский – 143 случая

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 34 случая

Уренский – 42 случая

Чкаловский – 24 случая

Шарангский – 18 случаев

Шатковский – 178 случаев

Шахунский – 145 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 7 021 случай

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 17 июня, составляет 14 648 человек - за последние сутки стало известно еще о 238 случаях. При этом более 7,3 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 179.

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