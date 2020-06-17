Есть ли смысл покупать платье на выпускной и как подавать документы в вузы: 10 наивных вопросов о ЕГЭ 2020 в Нижнем Новгороде

3 июля нижегородские школьники начнут сдавать ЕГЭ: в первый день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, а 6 и 7 июля состоится самый массовый ЕГЭ – по русскому языку. Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин на пресс-конференции в онлайн-формате 16 июня 2020 года рассказал о том, как будут проходить экзамены в условиях режима самоизоляции, и ответил на интересующие учеников, учителей и родителей вопросы.

Для сдачи ЕГЭ будет задействовано более тысячи – а если быть точным, 1068 – аудиторий. Это позволит сохранять максимальное расстояние между выпускниками. По традиции, в родной школе сдавать экзамены не получится – но министр заверил, что в районах области все перемещения будут проходить только в пределах муниципалитетов.

Увеличится и количество педагогов, привлеченных к работе на ЕГЭ – их будет около 6000, что примерно на 1100 больше, чем обычно. Заболевших коронавирусом или контактировавших с заболевшими, разумеется, в организаторы не пустят. Педагогам старше 65 лет или с маленькими детьми в семье будет рекомендовано отказаться от участия в экзаменах.

А вот общественных наблюдателей в аудитории не пустят – они смогут находиться лишь на входе или в коридоре. Зато станет значительно больше онлайн-наблюдателей.

Нужны ли маски и перчатки на ЕГЭ?

Маски и перчатки обязательны для организаторов, а вот детям они просто будут предложены. Принудительного требования не будет. Участники также могут прийти в своих масках. Но если кто-то планирует спрятать внутри шпаргалку или даже сделать соответствующий принт на маске – не стоит. Маски будут тщательно проверяться.

Как будет проходить устная часть экзамена по иностранному языку?

Поскольку на этом экзамене применяются наушники и микрофоны, после каждого участника будет проводиться обязательная дезинфекция компьютера, наушников и микрофона.

Можно ли фотографу получить разрешение для съемок на выпускном?

Массовые мероприятия у нас пока не разрешены. Но если будет индивидуальная фотосессия на улице – это вполне допустимо.

Будет ли на ЕГЭ в Нижегородской области система распознавания лиц?

Нет, у нас будет стандартное видеонаблюдение.

Как будет осуществляться питьевой режим? Можно ли взять с собой бутылочку воды?

Как обычно, будут применяться кулеры со стаканами или индивидуальные бутылочки. Можно и с собой принести бутылочку воды, но этикетки тоже будут внимательно рассматриваться, как и маски.

Как сдавать ЕГЭ детям, у которых подозревают коронавирус?

Они не будут допущены к экзаменам. Сдадут в резервный или дополнительный день. На входе всем будет измеряться температура – с учетом волнения, допускать будут тех, у кого она составит не более 36-37 градусов Цельсия.

А выпускники прошлых лет, решившие сдать ЕГЭ и поступить в вузы, смогут это сделать?

Да, они будут допускаться на экзамен вместе с выпускниками этого года.

Есть ли смысл покупать платье на выпускной?

Пока подобные мероприятия официально не разрешены. Но я надеюсь, что в августе у нас уже будет возможность провести выпускные.

Как будут проходить консультации?

В основном в режиме онлайн. По некоторым предметам, конечно, могут понадобиться очные консультации, но это уже на усмотрение самих учеников. И только в крайнем случае!

А как подавать результаты экзаменов в вузы?

Никак. Заявления в вузы можно подать уже сейчас, до начала экзаменов. А результаты потом будут автоматически прикреплены!

Если у вас есть еще вопросы по поводу проведения ЕГЭ 2020 в Нижнем Новгороде и Нижегородской области – обращайтесь на горячую линию по номеру телефона 8 (831) 433-99-00.