Alfa Future People 2020 в Нижегородской области: будет или нет

Вопрос о проведении фестиваля Alfa Future People волнует не только жителей Нижегородской области, но и всей Россию. Ежегодно мероприятие собирает несколько десятков тысяч гостей из разных уголков страны. Однако в этом году его проведение оказалось под вопросом из-за коронавируса.

Немного ясности в ситуацию внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В ответ на вопрос фанатов, состоится ли фестиваль в 2020 году, глава региона в своем «Инстаграм» написал, что все массовые мероприятия отменены в связи с пандемией. и AFP – не исключение.

- Снова проводить их можно будет только после снятия ограничений по согласованию с Роспотребнадзором. По срокам ответ здесь пока дать невозможно – как будет развиваться эпидемиологическая обстановка, - подчеркнул Глеб Никити.

Напомним, в этом году Alfa Future People планировалось провести не в Большом Казино, как ранее, а в районе Ильиногорска в Володарском районе. В феврале генеральный продюсер фестиваля Виктор Шкипин рассказал немного о новой площадке.

- Во-первых, она гораздо больше. На ней разместится больше всего интересного, будет больше кемпинг, больше парковка – в общем, замечательная площадка. Она окружена с трех сторон лесом – настоящим густым лесом, мы даже видели в нем лису, когда осматривали площадку. Самое главное – у фестиваля наконец-то появился дом. После стольких лет, когда мы постоянно выбирали, оставаться на этом месте или искать новую площадку, - поделился Шкипин.

Также известно, что AFP-2020 должен состояться с 7 по 9 августа.

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