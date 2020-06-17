2020-06-16T23:07:30+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 июня 2020 года: снятие карантина в Выксе и скандал с нелегальными мигрантами

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 июня 2020 года: снятие карантина в Выксе и скандал с нелегальными мигрантамиКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 июня 2020 года: снятие карантина в Выксе и скандал с нелегальными мигрантамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти – за последние сутки диагноз подтвердился еще у 206 жителей региона. По данным на 01:00 17 июня 2020 года, с начала пандемии опасный вирус подхватили 14 410 нижегородцев. «Комсомолка» собрала последние новости о COVID-19 к этому часу.

Число летальных случаев от коронавируса в Нижегородской области выросло до 175 человек – скончались еще два пациента. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

За сутки коронавирусную инфекцию побороли еще 202 нижегородца. По данным на 16 июня 2020 года, в общей сложности выздоровели 7013 жителей Нижегородской области (48,7 % от общего числа заболевших).

За последние сутки в 32 районах Нижегородской области не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. При этом 7 457 зараженных находятся на территории районов и городских округов региона, за исключением Нижнего Новгорода. Большинство пациентов с СOVID-19 проживают в Павловском районе. Остальные 6,9 тысячи - жители приволжской столицы.

Нижегородская психиатрическая больница №1, расположенная на улице Ульянова, частично закрылась на карантин после того, как в одном из отделений были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

С 16 июня снимается карантин в городе Выкса. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, главный санитарный врач Нижегородской области 15 июня выдал предписание о снятии карантина в Выксе, поскольку за последнюю неделю в округе не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. А это означает, что очаг заболевания был ликвидирован.

Пожилые родители известного журналиста Нины Зверевой побороли коронавирус. Под наблюдением врачей городской больницы № 5 92-летняя женщина и 95-летний мужчина пробыли 17 дней.

Нелегальные мигранты заявили, что больше полугода не могут выбраться из спецприемника в Нижнем Новгороде. Прокуратура пообещала проверить информацию о якобы нечеловеческих условиях содержания иностранцев в Сормове.

Страна постепенно выходит из режима самоизоляции – несколько дней назад в Нижегородской области был отменен карантин для приезжающих из других регионов, а с начала июля появится больше возможностей съездить в Москву на отдых или по работе. Отмененные ранее из-за пандемии коронавируса «Стрижи» снова возвращаются в расписание.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76 – таковы данные на 16 июня 2020 года. Поэтому губернатор Глеб Никитин заговорил о переходе на второй этап снятия ограничений.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - заявил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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