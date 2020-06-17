Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года составило 14 410 человек

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области подбирается к 14,5 тысячи человек. По данным на 01:00 17 июня 2020 года, диагноз подтвержден у 14 410 жителей региона. При этом 206 случаев были зафиксированы за минувшие сутки.

Но, хотя коэффициент распространения инфекции падает, расслабляться пока рано. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отметил, что для постановки диагноза недостаточно экспресс-тестов – необходимо комплексное обследование пациента.

- Если болезни сейчас нет, а можно только поймать ее «хвост» по анализу крови, то включать в статистику болеющих нельзя! Но и 200 человек в день - это пока много, - подчеркнул заместитель губернатора.

При этом на территории Нижегородской области по-прежнему действуют масочный и перчаточный режимы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 01:00 17 июня 2020 года):

- число зараженных - 14 410 человек;

- число умерших - 175 человек;

- число выздоровевших – 7 013 человек.

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