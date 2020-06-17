Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года составило 14 410 человек
Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области подбирается к 14,5 тысячи человек. По данным на 01:00 17 июня 2020 года, диагноз подтвержден у 14 410 жителей региона. При этом 206 случаев были зафиксированы за минувшие сутки.
Но, хотя коэффициент распространения инфекции падает, расслабляться пока рано. Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов отметил, что для постановки диагноза недостаточно экспресс-тестов – необходимо комплексное обследование пациента.
- Если болезни сейчас нет, а можно только поймать ее «хвост» по анализу крови, то включать в статистику болеющих нельзя! Но и 200 человек в день - это пока много, - подчеркнул заместитель губернатора.
При этом на территории Нижегородской области по-прежнему действуют масочный и перчаточный режимы.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 01:00 17 июня 2020 года):
- число зараженных - 14 410 человек;
- число умерших - 175 человек;
- число выздоровевших – 7 013 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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