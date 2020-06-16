«У обоих были поражены легкие»: Родители Нины Зверевой, которым больше 90 лет, вылечились от коронавируса

Пожилые родители известного журналиста Нины Зверевой побороли коронавирус. Под наблюдением врачей городской больницы № 5 92-летняя женщина и 95-летний мужчина пробыли 17 дней.

- Не пугайтесь. Все самое страшное позади. Да, это мои чудесные родители. Да, они в больнице. Да, с ковидом. Их обнимает их лечащий доктор Катя Королева, которая уже три месяца работает в ковид-госпитале в Нижнем Новгороде, - сообщила Нина Зверева в своем «Фейсбуке» 15 июня.

По словам нижегородки, первым слег ее отец. 29 мая у мужчины поднялась температура. В тот же день у их сиделки взяли анализы на коронавирус. И результаты теста показали у нее наличие антител, то она переболела новой коронавирусной инфекцией и даже не заметила.

- У обоих неделю назад были поражены легкие на 25 процентов, сегодня - все чисто!

Десять дней они будут на карантине, затем опять возьмем анализ на антитела.

Скорее всего, анализ покажет, что они уже совсем здоровы. То есть не могут заболеть, и не могут заразить, - пояснила Нина Зверева.

По мнению Нины Зверей, пожилые родители выкарабкались благодаря воле к жизни и взаимной поддержке. Все время пара держалась за руки, даже больничные койки поставили рядом, чтобы не разлучать мужа с женой.

При этом журналист подчеркнула, что за последний год ее отец трижды лежал в реанимации, причем каждый раз приходилось откачивать воду из легких. А у матери астма с малых лет - легкие совсем слабенькие.

КСТАТИ

Весной 2019 года супруги Зверевы отметили «Благодатную свадьбу», прожив в браке 70 лет. В честь их знаменательной даты в Нижегородском Доме бракосочетания прошло торжественное мероприятие, в ходе которого супруги оставили свои подписи в Книге почетных юбиляров, услышали множество пожеланий и поздравлений. В зале присутствовал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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