2020-06-16T13:55:20+03:00
Общество

«ГАЗель» проехалась по пешеходной дорожке, сломав настил вдоль Мещерского озера

«Комсомолка» узнала, кто и когда отремонтирует раскуроченный тротуар [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nn
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Во время вечерней прогулки рядом с Мещерским озером нижегородец заметил «ГАЗель», которая бесцеремонно ехала по пешеходной дорожке. Без последствий, к сожалению, не обошлось. Автомобиль буквально раскурочил настил вдоль озера.

- Люди в машине сказали, что они таким образом вывозят мусор, по-другому не могут. Кто будет ремонтировать, непонятно, - сообщил Дмитрий Леманов паблику «Типичный Нижний».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

Мнения подписчиков разделились. Одни уверены, что это настоящий беспредел и виновник должен быть наказан. Другие считают, что авторы проекта по благоустройству территории Мещерского озера должны были сделать асфальтовую дорожку пошире, чтобы автомобиль спокойно мог проехать в том месте.

- Пусть теперь мусор на носилках выносят, - предложил Михаил Элиан.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в администрацию Канавинского района. Оказалось, что там уже в курсе произошедшего. К тому же известно, кто именно займется восстановлением тротуара.

- С водителем автомобиля проведена разъяснительная работа о недопущении впредь таких нарушений. Кроме того, вывозившая мусор подрядная организация восстановит покрытие до 24 июня, - сообщили в районной администрации.

«Газель» раскурочила деревянную дорожку возле Мещерского озера.Видео: https://vk.com/typical_nn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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