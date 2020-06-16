«ГАЗель» проехалась по пешеходной дорожке, сломав настил вдоль Мещерского озера

Во время вечерней прогулки рядом с Мещерским озером нижегородец заметил «ГАЗель», которая бесцеремонно ехала по пешеходной дорожке. Без последствий, к сожалению, не обошлось. Автомобиль буквально раскурочил настил вдоль озера.

- Люди в машине сказали, что они таким образом вывозят мусор, по-другому не могут. Кто будет ремонтировать, непонятно, - сообщил Дмитрий Леманов паблику «Типичный Нижний».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Мнения подписчиков разделились. Одни уверены, что это настоящий беспредел и виновник должен быть наказан. Другие считают, что авторы проекта по благоустройству территории Мещерского озера должны были сделать асфальтовую дорожку пошире, чтобы автомобиль спокойно мог проехать в том месте.

- Пусть теперь мусор на носилках выносят, - предложил Михаил Элиан.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в администрацию Канавинского района. Оказалось, что там уже в курсе произошедшего. К тому же известно, кто именно займется восстановлением тротуара.

- С водителем автомобиля проведена разъяснительная работа о недопущении впредь таких нарушений. Кроме того, вывозившая мусор подрядная организация восстановит покрытие до 24 июня, - сообщили в районной администрации.

«Газель» раскурочила деревянную дорожку возле Мещерского озера.Видео: https://vk.com/typical_nn

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.