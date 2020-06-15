«Мы вошли в историю!»: Нижегородец, который изобрел игровую консоль WOWCube, стал призером премии The Edison Award 2020 Edison Award 2020

Нижегородский изобретатель Илья Осипов, проживающий в США, сообщил очередную радостную новость, связанную с игровой консолью WOWCube. Команда разработчиков стала серебряным призером премии The Edison Award 2020.

Нижегородец расстроился, что из-за коронавируса не состоялась церемония награждения, на которой его разработку могли увидеть знаменитости.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это такой «Оскар» в области потребительских изобретений. К сожалению, в этом году не было церемонии торжественного вручения из-за коронавируса, не было возможности показать наш WOWCube знаменитостям, - написал нижегородец в Facebook. - Тем не менее это очень большое достижений всей нашей команды особенно поздравляю соавторов по изобретению моего сына Савву и главного инженера компании Семена Орлова. Мы вошли в историю!

Из-за коронавируса торжественного вручения «Оскара» в области потребительских изобретений не случилось.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, общественность ждет не дождется, когда игровая консоль в форме Кубика Рубика поступит в продажу. Однако пока не началось даже серийное производство этого гаджета. По словам Максима Филина (отвечает за СЕО в компании WOWCube. - Прим. ред.), точную дату назвать пока невозможно.

- Но уже проходим финальные тесты. Простыми словами: вот-вот запустим, - пояснил специалист.

СПРАВКА

WOWCube - портативная игровая консоль в форме Кубика Рубика 2x2x2, или электронная головоломка. Состоит из восьми автономных модулей, вместе имеющих 24 дисплея. Они вращаются подобно Кубику Рубика. Магнитные соединения обеспечивают непрерывный поток информации между автономными модулями, обеспечивая беспрепятственный игровой процесс. Для WOWCube разработаны несколько игр: головоломки, логические, пазлы, скрэббл, аркады и лабиринты.

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