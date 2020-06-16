Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 июня 2020 года выросло до 175 человек

Число летальный случаев от коронавируса в Нижегородской области выросло до 175 человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заместителя губернатора, главу областного минздрава Давида Мелик-Гусейнова, по данным на 16 июня 2020 года, от COVID-19 скончались еще два пациента. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что в общей сложности новой коронавирусной инфекцией заразились 14,4 тысячи нижегородцев. Только за последние сутки пришло подтверждение еще по 206 жителям. Добавим, что по числу новых случаев заражения регион находится на седьмом месте в России.

- На 16 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76. Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом чиновник напомнил, что в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и самоизоляция.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 16 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14410 человек;

- число умерших выросло до 175 человек;

- число выздоровевших выросло до 7013 человек.

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