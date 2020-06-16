Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 июня 2020 года: Выявлено 206 новых случаев заражения

Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области на 16 июня 2020 года составляет 14410 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 206 нижегородцев.

Добавим, что регион вновь опустился на седьмое место в России по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве за сутки выявлено 1416 заболевших, в Московской области - 694, в Иркутской области - 319, в Санкт-Петербурге - 234, в Свердловской области - 231, а в Ханты-Мансийском АО - 220.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в регионе сохраняются высокие показатели тестирования на коронавирус: на сегодняшний день уже 307117 человек сдали тесты.

- На 16 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76. Если тенденция сохранится, будем планировать переход на второй этап снятия ограничений, - пообещал чиновник.

Напомним, в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом. Развернуто почти 5,6 тысячи коек в больницах для пациентов с COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 16 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14410 человек;

- число умерших выросло до 175 человек;

- число выздоровевших выросло до 7013 человек.

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