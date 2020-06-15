2020-06-15T18:19:36+03:00
Звезды

«Я - режиссер, актеры все есть»: Наталья Бочкарева заговорила о продолжении сериала «Счастливы вместе»

Актриса предстала перед поклонниками в образе Даши Букиной [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса предстала перед поклонниками в образе Даши Букиной.Актриса предстала перед поклонниками в образе Даши Букиной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева заявила, что готова снять продолжение популярного ситкома начала 2000-х. О том, что она может выступить в роли режиссера, актриса заявила в беседе с актрисой Дарьей Сагаловой во время прямого эфира в «Инстаграме». Для убедительности знаменитая нижегородка предстала перед подписчиками в образе Даши Букиной, надев рыжий парик и нанеся яркий макияж.

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Наталья Бочкарева в образе Даши Букиной из сериала Счастливы вместе
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- Не поверите, но я очень тщательно готовилась ко встрече с вами, заказала в интернете парик, подбирала одежду, вспоминала все самые важные моменты в ее макияже и так далее… - сообщила знаменитость фолловерам.

Актриса вспомнила, что прошла полсотни кастингов, прежде чем сыграла экстравагантную Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе». Сначала долго подбирали цвет волос, затем искали нужную походку. В итоге получился запоминающийся образ, который надолго закрепился за выпускницей Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева.

Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова в прямом эфире обсудили возможное продолжение сериала "Счастливы вместе".

Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова в прямом эфире обсудили возможное продолжение сериала "Счастливы вместе".

- Мы с Дарьей Сагаловой (играет Светку Букину, дочь Даши и Гены. - Прим. ред.) обе ходили в париках. Я вам скажу, что это ад полнейший! Если бы мои натуральные волосы начесывали и завивали каждый день, к концу съемок я была бы лысой, - поделилась Наталья Бочкарева.

Во время прямого эфира Бочкарева поинтересовалась у коллеги, а не снять ли им продолжение легендарного ситкома про странноватую семейку Букиных. Та восприняла идею оптимистично, отметив, что можно снять парочку серий и посмотреть на реакцию зрителей.

- Я - режиссер, актеры все есть. Витя (актер Виктор Логинов. - Прим.ред.) тоже может срежиссировать. Найдем хорошего сценариста, который напишет полный метр! - заявила нижегородка. - И, дорогие поклонники, без вашей помощи нам не обойтись. Если мы все это поднимем, взбудоражим, думаю, вы нас поддержите. И Витю вы своей любовью переломите. Я не против. Я хочу сниматься!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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