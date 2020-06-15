Смертельное ДТП в Балахнинском районе устроил водитель, лишенный прав за пьяную езду

Виновник автомобильной аварии в Балахнинском районе, в результате которой скончались четыре человека (включая самого виновника ДТП), сел за руль без права управления. Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области, мужчина 1987 года рождения был лишен водительских прав за пьяную езду.

«Комсомольская правда» рассказывала, что автокатастрофа на 358 км автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород произошла около 20.30 13 июня 2020 года. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду». Мужчина, учинивший страшное ДТП, скончался до приезда «Скорой».

Сообщалось также, что ближе к ночи 13 июня количество жертв увеличилось до четырех человек. В больнице скончался один из пострадавших детей - 10-летний пассажир «Мазды».

По словам главы областного минздрава Давида Мелик-Гусейнова, в отделении реанимации находятся четверо пострадавших (мужчины 36, 31 и 35 лет, а также женщина 56 лет).

- Состояние у всех четверых тяжелое, стабильное. Двое из пострадавших мужчин были прооперированы ночью. Ребенок и женщина - состояние средней степени тяжести, находятся в травматологическом отделении. У ребенка состояние ближе к удовлетворительному. Врачи оказывают всю необходимую помощь, - заключил чиновник.

Три человека погибли и семь ранены в страшной аварии в Балахнинском районе.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".

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