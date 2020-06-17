2020-06-17T21:11:07+03:00
Общество

24 июня – новая дата Марша Победы в Нижнем Новгороде 2020: официальная программа мероприятий, участники

Нижегородский "Марш Победы" покажут сразу после столичного
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Трансляцию "Марша Победы" в этом году безопаснее смотреть из дома.Трансляцию "Марша Победы" в этом году безопаснее смотреть из дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

24 июня 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет «Марш Победы». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В день «Марша Победы» по Нижневолжской набережной пройдут пешие расчеты Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Но попасть на территорию проведения Парада будет непросто – как сообщил глава региона, доступ будет ограничен.

Беспрепятственно посмотреть «Марш Победы» можно будет по телевидению. Сразу после трансляции столичного Парада Победы будет показан нижегородский Парад.

«Каждый нижегородец может посмотреть оба Парада в спокойной и безопасной обстановке у себя дома», - подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне нижегородские власти заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за СOVID-19. Это связано с коэффициентом распространения инфекции - он опустился до рекордных значений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 1,8 млрд рублей субсидий выплачено нижегородским предпринимателям
В закрытом на карантин Дивееве провели крестный ход
"В костюме Маргариты": в Самаре голая женщина ввязалась в пьяный дебош
В нижегородской поликлинике № 50 открылся новый рентгенкабинет
Замначальника нижегородской налоговой инспекции признана виновной в получении взятки
В ближайшие часы в Нижегородской области вероятны грозы, ливни и град
Нижегородец вымогал у земляка-инвалида 5000 рублей
В Приокском районе Нижнего Новгорода появится сухой фонтан
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей
Нижегородцы смогут протестировать систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 17 июня 2020 года: Число зараженных в Канавине превысило 1,2 тысячи человек
Нижегородский рецидивист пойдет под суд за зверское убийство 10-летней давности
Иван Калмыков: «Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно»
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года составляет 7 386 человек
Артем Баранов: «Уверен, что нижегородцы проявят высокую гражданскую активность на предстоявшем общероссийском голосовании»