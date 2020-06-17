24 июня – новая дата Марша Победы в Нижнем Новгороде 2020: официальная программа мероприятий, участники

24 июня 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет «Марш Победы». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В день «Марша Победы» по Нижневолжской набережной пройдут пешие расчеты Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Но попасть на территорию проведения Парада будет непросто – как сообщил глава региона, доступ будет ограничен.

Беспрепятственно посмотреть «Марш Победы» можно будет по телевидению. Сразу после трансляции столичного Парада Победы будет показан нижегородский Парад.

«Каждый нижегородец может посмотреть оба Парада в спокойной и безопасной обстановке у себя дома», - подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне нижегородские власти заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за СOVID-19. Это связано с коэффициентом распространения инфекции - он опустился до рекордных значений.

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