«Респект за Цоя!»: сын Натальи Водяновой удивил подписчиков рокерской футболкой

Красавчик Лукас Портман, сын супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана, удивил подписчиков в социальной сети Instagram нетипичной для молодого человека его круга футболкой. Юноша выложил фото, на котором он одет в черную майку с изображением Виктора Цоя и надписью на русском языке «В. Цой». Подписал фотографию он известной на Западе игрой слов «Bone Apple Tea», созвучной с пожеланием приятного аппетита по-французски. Но подписчиков взбудоражила в первую очередь все-таки футболка!

- Ахах, футболка зачет, - оценила vakhteevasasha.

- Да у меня настроение, как в песне «Кукушка» Цоя, - поделился aronrothschild.

- Цой, какие песни! – восхитилась varvara_komissarova . – Ещё Игорь Тальков! Наташенька, ваши детки знают русский, понимают?

- Респект за футболку, - написала cheravril.

Напомним, первенец Натальи Водяновой пошел по ее стопам – в модельный бизнес. Впервые на подиуме высокий блондин оказался в июне 2019 года. Лукас дебютировал на Парижской Неделе моды во время показа новой коллекции модного дома Balmain. По подиуму 17-летний юноша продефилировал в блестящей байкерской куртке, черных брюках и темных очках.