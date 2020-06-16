2020-06-16T21:44:22+03:00
Звезды

«Респект за Цоя!»: сын Натальи Водяновой удивил подписчиков рокерской футболкой

Оказывается, Лукас Портман увлекается легендарной группой «Кино»
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Респект за Цоя!»: сын Натальи Водяновой удивил подписчиков рокерской футболкой«Респект за Цоя!»: сын Натальи Водяновой удивил подписчиков рокерской футболкойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Красавчик Лукас Портман, сын супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана, удивил подписчиков в социальной сети Instagram нетипичной для молодого человека его круга футболкой. Юноша выложил фото, на котором он одет в черную майку с изображением Виктора Цоя и надписью на русском языке «В. Цой». Подписал фотографию он известной на Западе игрой слов «Bone Apple Tea», созвучной с пожеланием приятного аппетита по-французски. Но подписчиков взбудоражила в первую очередь все-таки футболка!

- Ахах, футболка зачет, - оценила vakhteevasasha.

- Да у меня настроение, как в песне «Кукушка» Цоя, - поделился aronrothschild.

- Цой, какие песни! – восхитилась varvara_komissarova . – Ещё Игорь Тальков! Наташенька, ваши детки знают русский, понимают?

- Респект за футболку, - написала cheravril.

Напомним, первенец Натальи Водяновой пошел по ее стопам – в модельный бизнес. Впервые на подиуме высокий блондин оказался в июне 2019 года. Лукас дебютировал на Парижской Неделе моды во время показа новой коллекции модного дома Balmain. По подиуму 17-летний юноша продефилировал в блестящей байкерской куртке, черных брюках и темных очках.

lucas_portmanlucas_portman
Bone Apple Teat
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ИСТОЧНИК KP.RU

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