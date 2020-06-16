Отделение нижегородской психбольницы закрылось на карантин из-за коронавируса

Нижегородская психиатрическая больница №1, расположенная на улице Ульянова, частично закрылась на карантин после того, как в одном из отделений были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном минздраве.

- С 8 по 13 июня все заболевшие были переведены из отделения в инфекционные стационары Нижнего Новгорода. В помещениях проведена дезинфекционная обработка. Медицинский персонал находится на больничном, одного сотрудника пришлось госпитализировать, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Пациенты-мужчины, прописанные на прикрепленной к больнице территории, госпитализируются теперь в больницу имени Кащенко в Приокском районе. Женщин же продолжают госпитализировать в психиатрическую больницу №1, но лишь при наличии клинических показаний.

- Дневной стационар и медико-реабилитационное отделение работают, но не принимают новых пациентов. А вот поликлиника работает в штатном режиме, - добавили в минздраве.

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